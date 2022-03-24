Міський голова Луцька отримує одну з найбільших зарплат в Україні, але жертвує на ЗСУ значну її частину

Ігор Поліщук опинився у лідерах за отриманою заробітною платою.



Про це



У рейтингу зарплат за 2022 рік міський голова Луцька Ігор Поліщук посів третє місце з-поміж міських голів обласних центрів в Україні. Очільник міста отримав за рік 1 млн 054,5 тисячі гривень, тобто середньомісячна зарплата Ігоря Поліщука становила майже 88 тисяч гривень.



Найвища зарплата у 2022 році була в Ігоря Терехова – 1 млн 714,9 тисячі гривень. В 2021 році мер Харкова заробив 1 млн 602,7 тисячі.



Мер Черкас Анатолій Бондаренко заробив за рік 1 млн 387,8 тисячі гривень. Для порівняння: у 2021 році його зарплата становила 998,2 тисячі грн.



Ігорю Поліщуку в 2022-му нарахували 1 млн 054,5 тисячі гривень зарплати. За 2021 рік він заробив ще більше – 1 млн 138,8 тисячі гривень.



Найменша зарплата у 2022 році була у мера Одеси Геннадія Труханова – 285,6 тисячі гривень.





Разом з тим, як пояснив Ігор Поліщук на сторінці у Фейсбуку, він за рік на потреби ЗСУ переказав понад 350 тисяч гривень і додав відповідні довідки.











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