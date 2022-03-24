Міський голова Луцька отримує одну з найбільших зарплат в Україні, але жертвує на ЗСУ значну її частину

Міський голова Луцька отримує одну з найбільших зарплат в Україні, але жертвує на ЗСУ значну її частину
З-поміж міських голів обласних центрів в Україні мер Луцька Ігор Поліщук опинився у лідерах за отриманою заробітною платою.

Про це пише «Слово і Діло» на основі даних з декларацій політиків та чиновників.

У рейтингу зарплат за 2022 рік міський голова Луцька Ігор Поліщук посів третє місце з-поміж міських голів обласних центрів в Україні. Очільник міста отримав за рік 1 млн 054,5 тисячі гривень, тобто середньомісячна зарплата Ігоря Поліщука становила майже 88 тисяч гривень.

Найвища зарплата у 2022 році була в Ігоря Терехова – 1 млн 714,9 тисячі гривень. В 2021 році мер Харкова заробив 1 млн 602,7 тисячі.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко заробив за рік 1 млн 387,8 тисячі гривень. Для порівняння: у 2021 році його зарплата становила 998,2 тисячі грн.

Ігорю Поліщуку в 2022-му нарахували 1 млн 054,5 тисячі гривень зарплати. За 2021 рік він заробив ще більше – 1 млн 138,8 тисячі гривень.

Найменша зарплата у 2022 році була у мера Одеси Геннадія Труханова – 285,6 тисячі гривень.
Міський голова Луцька отримує одну з найбільших зарплат в Україні, але жертвує на ЗСУ значну її частину


Разом з тим, як пояснив Ігор Поліщук на сторінці у Фейсбуку, він за рік на потреби ЗСУ переказав понад 350 тисяч гривень і додав відповідні довідки.

Міський голова Луцька отримує одну з найбільших зарплат в Україні, але жертвує на ЗСУ значну її частину

Міський голова Луцька отримує одну з найбільших зарплат в Україні, але жертвує на ЗСУ значну її частину



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліщук, зарплата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку родинам загиблих військовослужбовців 14-ї бригади вручили нагородили
Сьогодні, 20:45
Міський голова Луцька отримує одну з найбільших зарплат в Україні, але жертвує на ЗСУ значну її частину
Сьогодні, 20:25
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 лютого
Сьогодні, 20:00
Загарбники дроном вбили родину на Сумщині
Сьогодні, 19:10
Захворюваність на ГРВІ на Волині на 17,5% перевищує епідемічний поріг
Сьогодні, 18:50
Схожі новини
У Луцьку деякі роботодавці дають зарплату продуктами У Луцьку деякі роботодавці дають зарплату продуктами
24 березень, 2022, 10:48
Така ж, як у водія сміттєвоза: Пустовіт прокоментував зарплату Поліщука. ВІДЕО Така ж, як у водія сміттєвоза: Пустовіт прокоментував зарплату Поліщука. ВІДЕО
29 грудень, 2018, 00:15
В Україні зросли мінімальна зарплата і прожитковий мінімум В Україні зросли мінімальна зарплата і прожитковий мінімум
01 січень, 10:42
Зарплати від 25 тисяч гривень: найбільш оплачувані вакансії на Волині. ПЕРЕЛІК Зарплати від 25 тисяч гривень: найбільш оплачувані вакансії на Волині. ПЕРЕЛІК
04 жовтень, 2023, 17:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку родинам загиблих військовослужбовців 14-ї бригади вручили нагородили
Сьогодні, 20:45
 0
Міський голова Луцька отримує одну з найбільших зарплат в Україні, але жертвує на ЗСУ значну її частину
Сьогодні, 20:25
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Загарбники дроном вбили родину на Сумщині
Сьогодні, 19:10
 0
Захворюваність на ГРВІ на Волині на 17,5% перевищує епідемічний поріг
Сьогодні, 18:50
 0
Медіа
відео
1/8