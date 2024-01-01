Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.



Температура:



- в Луцьку вночі 2-4° тепла, вдень 6-8° тепла.

- по області вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 21 лютого.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.- в Луцьку вночі 2-4° тепла, вдень 6-8° тепла.- по області вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.

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