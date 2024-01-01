На війні загинув Герой з Волині Роман Филипенко

На війні загинув Герой з Волині Роман Филипенко
19 лютого у Донецькій області загинув молодий Герой з Волині Роман Филипенко, 1991 року народження.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

У середу, 21 лютого, тіло Героя буде доставлене в рідне місто. Орієнтовний час зустрічі - 10:00.

Детальна інформація щодо похорону Героя буде згодом.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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