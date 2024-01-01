На війні загинув Герой з Волині Роман Филипенко

Роман Филипенко, 1991 року народження.



Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.



У середу, 21 лютого, тіло Героя буде доставлене в рідне місто. Орієнтовний час зустрічі - 10:00.



Детальна інформація щодо похорону Героя буде згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 лютого у Донецькій області загинув молодий Герой з Волині, 1991 року народження.Про це повідомив міський голова НововолинськаУ середу, 21 лютого, тіло Героя буде доставлене в рідне місто. Орієнтовний час зустрічі - 10:00.Детальна інформація щодо похорону Героя буде згодом.

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