Україна відкриє новий експортний маршрут для зерна, щоб подолати польську блокаду





Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, пише Bloomberg, передає



"У наших планах на цей рік — усунути всі штучні перешкоди для експортерів і ми працюємо над покращенням внутрішньої логістики. Ми плануємо контейнерні перевезення через верхній Дунай, оскільки Румунія більш передбачувана, ніж польський кордон", - заявив Кубраков.



За його словами, запропонований новий маршрут проходитиме від українського порту Ізмаїл до румунської Констанци та дунайських портів Німеччини. Українське Дунайське пароплавство вже побудувало другу великотоннажну баржу SLG для доставки вантажів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна планує використовувати додатковий маршрут через річку Дунай для збільшення експорту до довоєнних рівнів, оскільки польські протести блокують сухопутний кордон із Європейським Союзом.Про це повідомив міністр інфраструктури України, пише Bloomberg, передає ТСН "У наших планах на цей рік — усунути всі штучні перешкоди для експортерів і ми працюємо над покращенням внутрішньої логістики. Ми плануємо контейнерні перевезення через верхній Дунай, оскільки Румунія більш передбачувана, ніж польський кордон", - заявив Кубраков.За його словами, запропонований новий маршрут проходитиме від українського порту Ізмаїл до румунської Констанци та дунайських портів Німеччини. Українське Дунайське пароплавство вже побудувало другу великотоннажну баржу SLG для доставки вантажів.

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