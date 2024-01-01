У Німеччині помер другий баскетболіст з України, який отримав ножове поранення

У Німеччині помер другий баскетболіст з України, який отримав ножове поранення
За життя Артема Козаченка довго боролись німецькі лікарі, але врятувати 18-річного хлопця зрештою не змогли. Разом із загиблим Володимиром Єрмаковим вони виступали за команду "ART Giants" з Дюссельдорфа.

10 лютого у німецькому місті Обергаузен сталась жахлива трагедія з українцями. Двоє юних баскетболістів Володимир Єрмаков та Артем Козаченко зазнали нападу на міському вокзалі, про це інформує 24 канал.

Хлопці були атаковані неповнолітніми особами з ножами. 17-річний Єрмаков загинув одразу від отриманих травм, а Козаченка доставили у госпіталь у важкому стані.

У ЗМІ потрапляла інформація, що Артем йде на поправку, але, на жаль, ці заяви виявились поспішними. Сьогодні, 20 лютого, стало відомо, що Козаченко помер у реанімації.

Про смерть 18-річного хлопця повідомили у дюссельдорфському клубі "ART Giants". Саме у ньому Козаченко та Єрмаков виступали як гравці молодіжної команди U-19.

Артем також був надзвичайно популярним серед одноклубників, тренерів та друзів. Всі висловлюють лише позитивні слова про нього. Окрім великого таланту та дисциплінованої відданості баскетболу, Артем був радісним, з почуттям гумору та відкритим хлопцем. Він з Володимиром виховували глибоку та пов'язану дружбу один з одним, яка продемонструвала важливість людського зв'язку у нашому житті,
– йдеться у заяві "ART Giants".

Раніше поліція вже заарештувала трьох підлітків, яких підозрюють у вбивстві українців. Головним злочинцем є 15-річний німець турецького походження, який проживає у Гельзенкірхені.



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Теги: спортсмени, загибель
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