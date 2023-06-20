На Волині підприємець привласнив 170 тисяч на ремонті укриттів

На Волині підприємець привласнив 170 тисяч на ремонті укриттів
На Волині підприємець, який займався ремонтом укриттів, додав собі 170 тисяч гривень. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну суб'єкт господарювання згідно з договорами, укладеними із однією з міських рад Луцького району, виконував роботи з ремонту укриттів у п'яти освітніх закладах.

При цьому він вносив в офіційні документи завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт та їхню вартість.

На підставі підроблених документів на рахунки підприємця було зайво перераховано понад 170 тисяч гривень бюджетних коштів.

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Теги: Укриття, ремонт, підозра
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