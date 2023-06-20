На Волині підприємець привласнив 170 тисяч на ремонті укриттів

На Волині підприємець, який займався ремонтом укриттів, додав собі 170 тисяч гривень. Йому повідомили про підозру.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Слідство встановило, що після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну суб'єкт господарювання згідно з договорами, укладеними із однією з міських рад Луцького району, виконував роботи з ремонту укриттів у п'яти освітніх закладах.При цьому він вносив в офіційні документи завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт та їхню вартість.На підставі підроблених документів на рахунки підприємця було зайво перераховано понад 170 тисяч гривень бюджетних коштів.