На Волині поховали Героя Анатолія Баранчука
Сьогодні, 17:40
У Камені-Каширському на Волині сьогодні, 20 лютого, відбувся чин відспівування та поховання Загиблого Героя – Анатолія Баранчука.
Відспівали його у Храмі Святого Миколая Чудотворця ПЦУ міста Камінь-Каширського, повідомляє Камінь-Каширська міськрада в інстаграмі.
Воїн загинув 10 лютого 2024 року у Запорізькій області під час виконання бойового завдання. Захиснику всього було 44 роки.
Поховали захисника на центральному кладовищі міста Каменя-Каширського.
«Пам'ять про кожного Загиблого Героя України будемо вшановувати вічно. Дякуємо їм за мирне дні та ночі, мирне небо», - йдеться у повідомленні.
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Відспівали його у Храмі Святого Миколая Чудотворця ПЦУ міста Камінь-Каширського, повідомляє Камінь-Каширська міськрада в інстаграмі.
Воїн загинув 10 лютого 2024 року у Запорізькій області під час виконання бойового завдання. Захиснику всього було 44 роки.
Поховали захисника на центральному кладовищі міста Каменя-Каширського.
«Пам'ять про кожного Загиблого Героя України будемо вшановувати вічно. Дякуємо їм за мирне дні та ночі, мирне небо», - йдеться у повідомленні.
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