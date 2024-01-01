На Волині поховали Героя Анатолія Баранчука

На Волині поховали Героя Анатолія Баранчука
У Камені-Каширському на Волині сьогодні, 20 лютого, відбувся чин відспівування та поховання Загиблого Героя – Анатолія Баранчука.

Відспівали його у Храмі Святого Миколая Чудотворця ПЦУ міста Камінь-Каширського, повідомляє Камінь-Каширська міськрада в інстаграмі.

Воїн загинув 10 лютого 2024 року у Запорізькій області під час виконання бойового завдання. Захиснику всього було 44 роки.

Поховали захисника на центральному кладовищі міста Каменя-Каширського.

«Пам'ять про кожного Загиблого Героя України будемо вшановувати вічно. Дякуємо їм за мирне дні та ночі, мирне небо», - йдеться у повідомленні.
На Волині поховали Героя Анатолія Баранчука
На Волині поховали Героя Анатолія Баранчука
На Волині поховали Героя Анатолія Баранчука
На Волині поховали Героя Анатолія Баранчука

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Теги: загиблі, війна
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