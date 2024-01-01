Волинський спортсмен виборов «золото» і «срібло» на чемпіонаті в ОАЕ
Сьогодні, 17:23
Волинський легкоатлет, член параолімпійської збірної України Ярослав Окапінський виборов дві медалі на міжнародних змаганнях в ОАЕ.
Про це повідомляє Суспільне.
Волинянин тріумфував на змаганнях International Open Athletics Meeting / Grand Prix з легкої атлетики, що відбулися в місті Дубай в Об'єднаних Арабських Еміратах. У змаганнях взяли участь понад 500 спортсменів з 68 країн світу.
Волинському спортсмену вдалося вибороти "золоту" та "срібну" медалі. Першу сходинку Ярослав Окапінський посів подолавши 400-метрову дистанцію. Друге місце легкоатлет завоював на дистанції у 200 метрів.
Довідково:
Ярослав Окапінський – майстер спорту України міжнародного класу. У 2021-му він був єдиним легкоатлетом, який представляв Волинь на Паралімпійських іграх 2020 за весь час участі України у світових змаганнях.
Волинянин зайняв шосте місце на Паралімпійських Іграх-2020. У Токіо спортсмен покращив свій особистий результат на одну секунду.
У лютому 2023 року Ярослав Окапінський здобув "золото" на змаганнях World Para Athletics Dubai 2023 серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
В липні 2023-го волинянин став чемпіоном світу з легкої атлетики серед паралімпійців у Франції. У фіналі змагань на дистанції 400 метрів спортсмен випередив суперника з Польщі та здобув абсолютну перемогу.
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Про це повідомляє Суспільне.
Волинянин тріумфував на змаганнях International Open Athletics Meeting / Grand Prix з легкої атлетики, що відбулися в місті Дубай в Об'єднаних Арабських Еміратах. У змаганнях взяли участь понад 500 спортсменів з 68 країн світу.
Волинському спортсмену вдалося вибороти "золоту" та "срібну" медалі. Першу сходинку Ярослав Окапінський посів подолавши 400-метрову дистанцію. Друге місце легкоатлет завоював на дистанції у 200 метрів.
Довідково:
Ярослав Окапінський – майстер спорту України міжнародного класу. У 2021-му він був єдиним легкоатлетом, який представляв Волинь на Паралімпійських іграх 2020 за весь час участі України у світових змаганнях.
Волинянин зайняв шосте місце на Паралімпійських Іграх-2020. У Токіо спортсмен покращив свій особистий результат на одну секунду.
У лютому 2023 року Ярослав Окапінський здобув "золото" на змаганнях World Para Athletics Dubai 2023 серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
В липні 2023-го волинянин став чемпіоном світу з легкої атлетики серед паралімпійців у Франції. У фіналі змагань на дистанції 400 метрів спортсмен випередив суперника з Польщі та здобув абсолютну перемогу.
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