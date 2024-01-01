На Волині провели в останню путь Героя Олександра Смолярчука

На Волині провели в останню путь Героя Олександра Смолярчука
Волиняни сьогодні, 20 лютого, попрощалися із Захисником Олександром Смолярчуком, який поліг у бою поблизу Куп’янська на Харківщині.

Про це пише ВСН.

Олександр Смолярчук від рядового строкової служби дійшов до начальника карного розшуку Любомльського райвідділу поліції, мав спеціальне звання майор.
На Волині провели в останню путь Героя Олександра Смолярчука

Звільнившись з лав поліції присвятив себе родині. З початком повномасштабного вторгнення став до лав Сил оборони.
На Волині провели в останню путь Героя Олександра Смолярчука

Волинянин поліг у бою 17 лютого 2024 року у місті Куп'янськ на Харківщині. У чоловіка залишилися дружина Катерина, сини та батьки.
На Волині провели в останню путь Героя Олександра Смолярчука
На Волині провели в останню путь Героя Олександра Смолярчука
На Волині провели в останню путь Героя Олександра Смолярчука
На Волині провели в останню путь Героя Олександра Смолярчука
На Волині провели в останню путь Героя Олександра Смолярчука

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Теги: загиблі, війна
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