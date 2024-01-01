На Волині провели в останню путь Героя Олександра Смолярчука
Сьогодні, 16:58
Волиняни сьогодні, 20 лютого, попрощалися із Захисником Олександром Смолярчуком, який поліг у бою поблизу Куп’янська на Харківщині.
Про це пише ВСН.
Олександр Смолярчук від рядового строкової служби дійшов до начальника карного розшуку Любомльського райвідділу поліції, мав спеціальне звання майор.
Звільнившись з лав поліції присвятив себе родині. З початком повномасштабного вторгнення став до лав Сил оборони.
Волинянин поліг у бою 17 лютого 2024 року у місті Куп'янськ на Харківщині. У чоловіка залишилися дружина Катерина, сини та батьки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише ВСН.
Олександр Смолярчук від рядового строкової служби дійшов до начальника карного розшуку Любомльського райвідділу поліції, мав спеціальне звання майор.
Звільнившись з лав поліції присвятив себе родині. З початком повномасштабного вторгнення став до лав Сил оборони.
Волинянин поліг у бою 17 лютого 2024 року у місті Куп'янськ на Харківщині. У чоловіка залишилися дружина Катерина, сини та батьки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині поховали Героя Анатолія Баранчука
Сьогодні, 17:40
На Волині провели в останню путь Героя Олександра Смолярчука
Сьогодні, 16:58
До закону про мобілізацію подали понад 1300 правок
Сьогодні, 16:45