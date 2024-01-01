Росіяни на опорному пункті «Зеніт» у Авдіївці розстріляли українських полонених

Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнароного комітету Червоного Христа задля з'ясування всіх обставин загибелі українських полонених на опорному пункті “Зеніт” у Авідіївці.



Про це він



"Вихід з Авдіївки Захисників України відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожої армії. Здійснювались обстріли евакуаційних шляхів та автомобілів. Деяких важкопоранених і загиблих військовослужбовців вдалось евакуювати. Через масштабний наступ окупантів не залишалось шансів для повторних спроб евакуації.



Через повне оточення опорного пункту “Зеніт”, командування ухвалило рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною. Діалог був щодо надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних законів та правил ведення, які захищають військовополонених", - йдеться в повідомленні.



Окупанти повідомили координаторів цього процесу, що погоджуються провести евакуацію поранених українських захисників і надати їм допомогу, а надалі — обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя.



"Що трапилося після цих домовленостей ми побачили на оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції “Зеніт”. Родини Захисників розпізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника — загиблими. З ними були також Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких розстріляли російські солдати. Щодо шостого бійця інформація поки не підтверджена.



Я, як Омбудсман України, терміново надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину та з’ясування всіх обставин. Зауважу, що це не вперше, коли росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених.



Закликаю весь цивілізований світ об’єднатися і посилити тиск на країну-терориста, бо для росії не існує законів і домовленостей. Вони сприймають лише силу", - наголосив Лубінець.

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