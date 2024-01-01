До закону про мобілізацію подали понад 1300 правок

закону про мобілізацію подали понад 1300 правок. На опрацювання пропозицій у комітеті знадобиться час, тому розгляд законопроєкту парламентом цього тижня імовірно не відбудеться.



Про це



За словами депутатки Європейської солідарності Ірини Фріз, 21 лютого завершиться реєстрація правок, після цього їх ще мають розглянути в комітеті.



"Понад 1 тисячу правок — це певний час. Секретаріат просто не в змозі буде звести цю велику (порівняльну — ред.) таблицю навіть за один день, можливо, спробують, тоді розгляд може розпочатися 23 чи 24 лютого, але скоріш за все це буде починаючи з 26 лютого. Але допоки не буде готова ця таблиця, говорити про те, яка кількість правок, скільки потрібно часу, щоб їх розглянути — 100% комітет не буде гальмувати цей процес", — сказала депутатка.



Ще один член безпекового комітету народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв у коментарі Суспільному припустив, що на розгляд правок в комітеті знадобиться тиждень.



"Завтра закінчується день подачі правок, тільки після цього голова має призначити засідання комітету по розгляду правок, я не скажу зараз, яка там точна цифра, але точно понад 1300, тому це займе, я думаю, тиждень, не менше в комітеті. І тільки після цього можна буде говорити про те, щоб його виносити в зал. 1300 правок, їх потрібно розглядати кожну одну за одною, групувати, розуміти, що буде змінюватися", — сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Доподали понад 1300 правок. На опрацювання пропозицій у комітеті знадобиться час, тому розгляд законопроєкту парламентом цього тижня імовірно не відбудеться.Про це Суспільному розповіли члени комітету.За словами депутатки Європейської солідарності, 21 лютого завершиться реєстрація правок, після цього їх ще мають розглянути в комітеті."Понад 1 тисячу правок — це певний час. Секретаріат просто не в змозі буде звести цю велику (порівняльну — ред.) таблицю навіть за один день, можливо, спробують, тоді розгляд може розпочатися 23 чи 24 лютого, але скоріш за все це буде починаючи з 26 лютого. Але допоки не буде готова ця таблиця, говорити про те, яка кількість правок, скільки потрібно часу, щоб їх розглянути — 100% комітет не буде гальмувати цей процес", — сказала депутатка.Ще один член безпекового комітету народний депутат від "Слуги народу"у коментарі Суспільному припустив, що на розгляд правок в комітеті знадобиться тиждень."Завтра закінчується день подачі правок, тільки після цього голова має призначити засідання комітету по розгляду правок, я не скажу зараз, яка там точна цифра, але точно понад 1300, тому це займе, я думаю, тиждень, не менше в комітеті. І тільки після цього можна буде говорити про те, щоб його виносити в зал. 1300 правок, їх потрібно розглядати кожну одну за одною, групувати, розуміти, що буде змінюватися", — сказав він.

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