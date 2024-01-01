Зниклу безвісти студентку у лісах Волині шукають вже п’ятий день

тривають пошуки 17-річної студентки, яка зникла безвісти у Камінь-Каширському районі.



Про це пише



Наразі тіла дівчини не було знайдено, тож надія залишається.



Нагадаємо, дівчина зникла під час відпочинку з друзями.



У суботу, 17 лютого, о 17:17 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що поблизу села Угриничі Камінь-Каширського району зникла дівчина.



Як виявилося, під час відпочинку з друзями студентка, мешканка села Седлище, 2006 року народження, пішла в невідомому напрямку, а свій телефон залишила в автомобілі. Відтак батьки забили на сполох.



Пошук дівчини тривав понад річкою, в лісі, по болотистій місцевості, зарослій чагарником. На місце події направлено групу водолазно-рятувальних робіт ДСНС області. Залучили також представників поліції, 5 рятувальників 12-ї ДПРЧ селища Любешів, військовослужбовців, прикордонників, працівників лісового господарства та місцеве населення.



Як наголосили у поліції Волині, пошуки триватимуть до тих пір, поки дівчину не знайдуть.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині уже п’яту добу, яка зникла безвісти у Камінь-Каширському районі.Про це пише ВСН із посиланням на сектор комунікації поліції Волині.Наразі тіла дівчини не було знайдено, тож надія залишається.Нагадаємо, дівчина зникла під час відпочинку з друзями.У суботу, 17 лютого, о 17:17 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що поблизу села Угриничі Камінь-Каширського району зникла дівчина.Як виявилося, під час відпочинку з друзями студентка, мешканка села Седлище, 2006 року народження, пішла в невідомому напрямку, а свій телефон залишила в автомобілі. Відтак батьки забили на сполох.Пошук дівчини тривав понад річкою, в лісі, по болотистій місцевості, зарослій чагарником. На місце події направлено групу водолазно-рятувальних робіт ДСНС області. Залучили також представників поліції, 5 рятувальників 12-ї ДПРЧ селища Любешів, військовослужбовців, прикордонників, працівників лісового господарства та місцеве населення.Як наголосили у поліції Волині, пошуки триватимуть до тих пір, поки дівчину не знайдуть.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію