Зниклу безвісти студентку у лісах Волині шукають вже п’ятий день
Сьогодні, 13:29
На Волині уже п’яту добу тривають пошуки 17-річної студентки, яка зникла безвісти у Камінь-Каширському районі.
Про це пише ВСН із посиланням на сектор комунікації поліції Волині.
Наразі тіла дівчини не було знайдено, тож надія залишається.
Нагадаємо, дівчина зникла під час відпочинку з друзями.
У суботу, 17 лютого, о 17:17 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що поблизу села Угриничі Камінь-Каширського району зникла дівчина.
Як виявилося, під час відпочинку з друзями студентка, мешканка села Седлище, 2006 року народження, пішла в невідомому напрямку, а свій телефон залишила в автомобілі. Відтак батьки забили на сполох.
Пошук дівчини тривав понад річкою, в лісі, по болотистій місцевості, зарослій чагарником. На місце події направлено групу водолазно-рятувальних робіт ДСНС області. Залучили також представників поліції, 5 рятувальників 12-ї ДПРЧ селища Любешів, військовослужбовців, прикордонників, працівників лісового господарства та місцеве населення.
Як наголосили у поліції Волині, пошуки триватимуть до тих пір, поки дівчину не знайдуть.
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Про це пише ВСН із посиланням на сектор комунікації поліції Волині.
Наразі тіла дівчини не було знайдено, тож надія залишається.
Нагадаємо, дівчина зникла під час відпочинку з друзями.
У суботу, 17 лютого, о 17:17 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що поблизу села Угриничі Камінь-Каширського району зникла дівчина.
Як виявилося, під час відпочинку з друзями студентка, мешканка села Седлище, 2006 року народження, пішла в невідомому напрямку, а свій телефон залишила в автомобілі. Відтак батьки забили на сполох.
Пошук дівчини тривав понад річкою, в лісі, по болотистій місцевості, зарослій чагарником. На місце події направлено групу водолазно-рятувальних робіт ДСНС області. Залучили також представників поліції, 5 рятувальників 12-ї ДПРЧ селища Любешів, військовослужбовців, прикордонників, працівників лісового господарства та місцеве населення.
Як наголосили у поліції Волині, пошуки триватимуть до тих пір, поки дівчину не знайдуть.
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