Ракети, які летять вбивати українців, спершу тестують на казахах, – ЗМІ

Ракети, які летять вбивати українців, спершу тестують на казахах, – ЗМІ
Журналісти побували на російському полігоні для випробовування ракет Капустин Яр, ракети звідти падають на жителів прикордонного району Казахстана.

Про це пише Українська правда з посиланням на видання "Новая газета Європа".

"Ракетний полігон Капустин Яр базується в Астраханській області росії. Але зенітні та балістичні ракети, які тут випробовують, летять у бік Казахстану і падають у Бокейорді – у степу, де розташований природний заказник, що особливо охороняється.

Після випробувань ракети полетять вбивати українців, але спочатку їх перевіряють на казахах. Ракети скидають паливо в їхній степ, уламки падають біля їхніх будинків, вбивають їхню худобу, пожежі, що спалахнули, казахи гасять самі. Ще важчі екологічні наслідки: дорослі в Бокейорді помирають від раку, діти народжуються інвалідами", - йдеться в повідомленні.

Видання пояснює, що коли Казахстан перестав бути частиною СРСР, випробування російських ракет на його території не припинилися, І тепер республіка здає в оренду свої землі під полігони.

За даними "Національної енциклопедії Казахстану", виданої 2005 року, за 56 років існування полігону Капустін Яр там було підірвано 24 тисячі ракет, проведено випробування 177 видів військової техніки, знищено 619 ракет СС-20.

Радіаційні перевірки показали, що вже тоді, майже 20 років тому, вміст у ґрунті радіоактивних речовин був "у кілька разів вищим за допустимі норми".

При медичному обстеженні місцевого населення на території полігону встановлено, що серед них рівень психічних захворювань (особливо дітей) у 2,3 раза вищий за середній рівень по області та в 2,1 раза вищий за рівень по республіці. Особливо переважають злоякісні пухлини, легеневі захворювання, порушення імунної системи і складу крові". Минуло ще 19 років. Весь цей час Капустин Яр продовжує функціонувати.

Офіційно в Бокейординському районі зареєстровано 19 тисяч осіб. Скільки живе насправді – невідомо.

"Новая газета" повідомляє, що коли російські військові випробовують чергову ракету, казахів про це ніхто не попереджає. Але про кожен вибух у Бокейорді знають. В Урде їх чують щонайменше двічі на місяць.

Згідно з офіційним документам місцевої адміністрації про виплати "інвалідам, які постраждали від наслідків діяльності полігонів", за 9 місяців 2023 року усім "постраждалим від ядерних полігонів" виплачено з місцевого бюджету 48,8 тисяч євро.

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Теги: Росія, Україна, війна
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