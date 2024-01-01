Блокування кордону: у ситуацію втрутився Зеленський

Президент Україниповідомив, що кроки української влади длябудуть дуже швидко.Про це глава держави написав у телеграмі.Зеленський провів селектор із урядовцями. Сьогодні, окрім щоденних тем, обговорювалося зокрема блокування на польському кордоні.Президент разом із урядовцями – віцепрем’єркою, міністрами– детально розібрали ситуацію та визначили наступні кроки української влади. Вони будуть дуже швидко, - обіцяє Володимир Зеленський.Він додав: «Лібералізація торгівлі з Європейським Союзом має тривати, і я вдячний чіткій позиції Європейської комісії. Має бути міцною і наша єдність заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути».