Блокування кордону: у ситуацію втрутився Зеленський
Сьогодні, 14:10
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що кроки української влади для розблокування кордону із Польщею будуть дуже швидко.
Про це глава держави написав у телеграмі.
Зеленський провів селектор із урядовцями. Сьогодні, окрім щоденних тем, обговорювалося зокрема блокування на польському кордоні.
Президент разом із урядовцями – віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, міністрами Дмитром Кулебою, Олександром Кубраковим, Миколою Сольським – детально розібрали ситуацію та визначили наступні кроки української влади. Вони будуть дуже швидко, - обіцяє Володимир Зеленський.
Він додав: «Лібералізація торгівлі з Європейським Союзом має тривати, і я вдячний чіткій позиції Європейської комісії. Має бути міцною і наша єдність заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути».
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Про це глава держави написав у телеграмі.
Зеленський провів селектор із урядовцями. Сьогодні, окрім щоденних тем, обговорювалося зокрема блокування на польському кордоні.
Президент разом із урядовцями – віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, міністрами Дмитром Кулебою, Олександром Кубраковим, Миколою Сольським – детально розібрали ситуацію та визначили наступні кроки української влади. Вони будуть дуже швидко, - обіцяє Володимир Зеленський.
Він додав: «Лібералізація торгівлі з Європейським Союзом має тривати, і я вдячний чіткій позиції Європейської комісії. Має бути міцною і наша єдність заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути».
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