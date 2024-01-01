Волинські тероборонівці вчергове знищили ворожу бронетехніку: ефектне відео
Сьогодні, 14:28
У мережі опублікували відео, як військовослужбовці 100-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ знищують ворожу бронетехніку.
Про це повідомив телеграмканал Брати по зброї.
Військовослужбовці Волинської тероборони продовжують виконувати бойові завдання при обороні України від російських загарбників. І ось вони вкотре знищили ворожу бронетехніку.
«Наші захисники знищили дроном черговий МТ-ЛБ окупантів», - йдеться у коментарі до відео.
Нагадаємо, під час відбиття штурму на Луганщині бійці ТРО з Волині ліквідували майже три десятки загарбників.
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Про це повідомив телеграмканал Брати по зброї.
Військовослужбовці Волинської тероборони продовжують виконувати бойові завдання при обороні України від російських загарбників. І ось вони вкотре знищили ворожу бронетехніку.
«Наші захисники знищили дроном черговий МТ-ЛБ окупантів», - йдеться у коментарі до відео.
Нагадаємо, під час відбиття штурму на Луганщині бійці ТРО з Волині ліквідували майже три десятки загарбників.
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