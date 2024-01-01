Нагороди загиблих прикордонників із Волині отримали родини

У Луцьку вручили посмертні нагороди трьох прикордонників з Волині, які загинули виконуючи бойові завдання на Донеччині. Державні нагороди отримали рідні військовослужбовців.Про це у телеграмі повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.відправився захищати східні рубежі України у складі прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону. Торік, 26 червня, під час мінометного обстрілу противником позицій в районі населеного пункту Побєда отримав поранення. Лікарі боролися за життя Івана та, на жаль, врятувати його не вдалося. На початку липня від отриманих пораненьВолинянинвиконував бойові завдання та разом з побратимами ПКШР Львівського прикордонного загону протистояв ворогу на Донецькому напрямку.2 липня минулого року. Під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Григорівка Юрій отримав поранення не сумісні з життям.За таких обставин не стало й. Його прикордонний підрозділ запекло давав відсіч російським окупантам і стримував їхню навалу. 18 липня 2023 року внаслідок ворожого артобстрілуУказом Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, прикордонників нагороджено орденами «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).Крім того, наказом Голови Держприкордонслужби України Хомічуку Івану присвоєно чергове військове звання «старший майстер-сержант» (посмертно) та нагороджено почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест».«Вічна пам'ять Героям! Ваші імена назавжди залишаться в історії України», - йдеться у повідомленні.