Нагороди загиблих прикордонників із Волині отримали родини
Сьогодні, 15:01
У Луцьку вручили посмертні нагороди трьох прикордонників з Волині, які загинули виконуючи бойові завдання на Донеччині. Державні нагороди отримали рідні військовослужбовців.
Про це у телеграмі повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Іван Хомічук відправився захищати східні рубежі України у складі прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону. Торік, 26 червня, під час мінометного обстрілу противником позицій в районі населеного пункту Побєда отримав поранення. Лікарі боролися за життя Івана та, на жаль, врятувати його не вдалося. На початку липня від отриманих поранень прикордонник помер.
Волинянин Юрій Стасюк виконував бойові завдання та разом з побратимами ПКШР Львівського прикордонного загону протистояв ворогу на Донецькому напрямку. Земний шлях прикордонника обірвався 2 липня минулого року. Під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Григорівка Юрій отримав поранення не сумісні з життям.
За таких обставин не стало й Олександра Ризванюка. Його прикордонний підрозділ запекло давав відсіч російським окупантам і стримував їхню навалу. 18 липня 2023 року внаслідок ворожого артобстрілу прикордонник загинув.
Указом Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, прикордонників нагороджено орденами «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
Крім того, наказом Голови Держприкордонслужби України Хомічуку Івану присвоєно чергове військове звання «старший майстер-сержант» (посмертно) та нагороджено почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест».
«Вічна пам'ять Героям! Ваші імена назавжди залишаться в історії України», - йдеться у повідомленні.
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Про це у телеграмі повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Іван Хомічук відправився захищати східні рубежі України у складі прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону. Торік, 26 червня, під час мінометного обстрілу противником позицій в районі населеного пункту Побєда отримав поранення. Лікарі боролися за життя Івана та, на жаль, врятувати його не вдалося. На початку липня від отриманих поранень прикордонник помер.
Волинянин Юрій Стасюк виконував бойові завдання та разом з побратимами ПКШР Львівського прикордонного загону протистояв ворогу на Донецькому напрямку. Земний шлях прикордонника обірвався 2 липня минулого року. Під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Григорівка Юрій отримав поранення не сумісні з життям.
За таких обставин не стало й Олександра Ризванюка. Його прикордонний підрозділ запекло давав відсіч російським окупантам і стримував їхню навалу. 18 липня 2023 року внаслідок ворожого артобстрілу прикордонник загинув.
Указом Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, прикордонників нагороджено орденами «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
Крім того, наказом Голови Держприкордонслужби України Хомічуку Івану присвоєно чергове військове звання «старший майстер-сержант» (посмертно) та нагороджено почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест».
«Вічна пам'ять Героям! Ваші імена назавжди залишаться в історії України», - йдеться у повідомленні.
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