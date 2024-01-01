Головком ЗСУ відзначив бійців Волинської тероборони
Сьогодні, 15:18
Відзнаки головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест» та «Срібний хрест» вручили низці військовослужбовців Луцького батальйону та батальйону Луцького району 100 обр.
Про це в телеграмі повідомила 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.
Нагороди бійцям вручив командир бригади, полковник Руслан Ткачук.
Саме ці два батальйони 100 обр свого часу першими вирушили на виконання завдань безпосередньо в зоні ведення бойових дій (батальйон Луцького району в березні 2022 року, Луцький батальйон – на початку березня 2023 року).
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Про це в телеграмі повідомила 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.
Нагороди бійцям вручив командир бригади, полковник Руслан Ткачук.
Саме ці два батальйони 100 обр свого часу першими вирушили на виконання завдань безпосередньо в зоні ведення бойових дій (батальйон Луцького району в березні 2022 року, Луцький батальйон – на початку березня 2023 року).
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