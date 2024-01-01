Головком ЗСУ відзначив бійців Волинської тероборони





Про це в телеграмі повідомила 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.



Нагороди бійцям вручив командир бригади, полковник Руслан Ткачук.



Саме ці два батальйони 100 обр свого часу першими вирушили на виконання завдань безпосередньо в зоні ведення бойових дій (батальйон Луцького району в березні 2022 року, Луцький батальйон – на початку березня 2023 року).



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