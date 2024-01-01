Головком ЗСУ відзначив бійців Волинської тероборони

Головком ЗСУ відзначив бійців Волинської тероборони
Відзнаки головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест» та «Срібний хрест» вручили низці військовослужбовців Луцького батальйону та батальйону Луцького району 100 обр.

Про це в телеграмі повідомила 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.

Нагороди бійцям вручив командир бригади, полковник Руслан Ткачук.
Головком ЗСУ відзначив бійців Волинської тероборони

Саме ці два батальйони 100 обр свого часу першими вирушили на виконання завдань безпосередньо в зоні ведення бойових дій (батальйон Луцького району в березні 2022 року, Луцький батальйон – на початку березня 2023 року).
Головком ЗСУ відзначив бійців Волинської тероборони
Головком ЗСУ відзначив бійців Волинської тероборони

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Теги: нагорода, війна, наближають перемогу
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