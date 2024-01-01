У Ковелі спалахнув автомобіль
Сьогодні, 15:34
У Ковелі на Волині сьогодні, 20 лютого, рятувальники приборкали пожежу, що виникла в автомобілі.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні черговий підрозділ 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля ліквідував пожежу автомобіля в місті Ковель на вулиці Володимира Кияна.
Рятувальники за допомогою двох водяних стволів приборкали займання транспортного засобу, пожежу ліквідовано о 12:10.
Травмованих під час пожежі та її ліквідації — немає. Імовірна причина події — несправність паливної системи автомобіля.
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні черговий підрозділ 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля ліквідував пожежу автомобіля в місті Ковель на вулиці Володимира Кияна.
Рятувальники за допомогою двох водяних стволів приборкали займання транспортного засобу, пожежу ліквідовано о 12:10.
Травмованих під час пожежі та її ліквідації — немає. Імовірна причина події — несправність паливної системи автомобіля.
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