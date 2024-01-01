У Ковелі спалахнув автомобіль





Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.



Сьогодні черговий підрозділ 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля ліквідував пожежу автомобіля в місті Ковель на вулиці Володимира Кияна.



Рятувальники за допомогою двох водяних стволів приборкали займання транспортного засобу, пожежу ліквідовано о 12:10.



Травмованих під час пожежі та її ліквідації — немає. Імовірна причина події — несправність паливної системи автомобіля.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі на Волині сьогодні, 20 лютого, рятувальники приборкали пожежу, що виникла в автомобілі.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.Сьогодні черговий підрозділ 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля ліквідував пожежу автомобіля в місті Ковель на вулиці Володимира Кияна.Рятувальники за допомогою двох водяних стволів приборкали займання транспортного засобу,о 12:10.Травмованих під час пожежі та її ліквідації — немає. Імовірна причина події — несправність паливної системи автомобіля.

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