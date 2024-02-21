Вздовж кордону з Україною росія розгорнула 48 пускових установок «Іскандер», – розвідка
Сьогодні, 16:00
Російська федерація станом на лютий розгорнула 48 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" уздовж кордону з Україною.
Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, пише Українська правда.
"46 було, зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії", - йдеться в повідомленні.
Росія додатково розгорнула угруповання для прикриття свого державного кордону на території трьох областей, які межують з Україною: у Бєлгородській, Курській та Брянській. У ГУР заявили, що це пов'язано з побоюваннями росіян щодо того, що Україна «буде більш активною» та діятиме на території рф.
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Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, пише Українська правда.
"46 було, зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії", - йдеться в повідомленні.
Росія додатково розгорнула угруповання для прикриття свого державного кордону на території трьох областей, які межують з Україною: у Бєлгородській, Курській та Брянській. У ГУР заявили, що це пов'язано з побоюваннями росіян щодо того, що Україна «буде більш активною» та діятиме на території рф.
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