Вздовж кордону з Україною росія розгорнула 48 пускових установок «Іскандер», – розвідка

Вздовж кордону з Україною росія розгорнула 48 пускових установок «Іскандер», – розвідка
Російська федерація станом на лютий розгорнула 48 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" уздовж кордону з Україною.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, пише Українська правда.

"46 було, зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії", - йдеться в повідомленні.

Росія додатково розгорнула угруповання для прикриття свого державного кордону на території трьох областей, які межують з Україною: у Бєлгородській, Курській та Брянській. У ГУР заявили, що це пов'язано з побоюваннями росіян щодо того, що Україна «буде більш активною» та діятиме на території рф.

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Теги: Росія, Україна, війна
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