У Луцьку – подвійна аварія





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За словами очевидців, у Луцьку біля Меморіалу сталася аварія за участі трьох автомобілів.



У пресслужбі управління патрульної поліції Волинської області повідомили, що ДТП відбулася в обідню пору 21 лютого.



Не розминулися керманичі автомобілів Volkswagen, BMW та Mitsubishi. Водії дійшли згоди без допомоги правоохоронців.







Нагадаємо, на проспекті Перемоги в обласному центрі Волині не розминулися два автобуси.

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