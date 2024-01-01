У Луцьку – подвійна аварія
Сьогодні, 16:47
Неподалік меморіального комплексу «Вічна слава» в обласному центрі Волині зіткнулися три автомобілі.
Про це повідомляє Район. Луцьк.
За словами очевидців, у Луцьку біля Меморіалу сталася аварія за участі трьох автомобілів.
У пресслужбі управління патрульної поліції Волинської області повідомили, що ДТП відбулася в обідню пору 21 лютого.
Не розминулися керманичі автомобілів Volkswagen, BMW та Mitsubishi. Водії дійшли згоди без допомоги правоохоронців.
Нагадаємо, на проспекті Перемоги в обласному центрі Волині не розминулися два автобуси.
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Про це повідомляє Район. Луцьк.
За словами очевидців, у Луцьку біля Меморіалу сталася аварія за участі трьох автомобілів.
У пресслужбі управління патрульної поліції Волинської області повідомили, що ДТП відбулася в обідню пору 21 лютого.
Не розминулися керманичі автомобілів Volkswagen, BMW та Mitsubishi. Водії дійшли згоди без допомоги правоохоронців.
Нагадаємо, на проспекті Перемоги в обласному центрі Волині не розминулися два автобуси.
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