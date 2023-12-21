Луцька громада передає військовим майже 200 дронів, 3 автомобілі, модеми та зарядні станції

Луцька громада передає військовим майже 200 дронів, 3 автомобілі, модеми та зарядні станції
Луцька громада передає військовим майже 200 дронів, 3 автомобілі, модеми Starlink та зарядні станції EcoFlow.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Луцька громада продовжує підтримувати захисників України найнеобхіднішими засобами, які допомагають виконувати бойові завдання. Сьогодні, 21 лютого, Луцький міський голова Ігор Поліщук передав для в\ч А 4007 шість квадрокоптерів Mavic 3 різних модифікацій: Mavic 3 (1 шт.), Fly More Combo (2 шт.) і Mavic 3Т Thermal (3 шт.). Передані дрони – це частина великої партії безпілотників у кількості майже 200 одиниць, які Луцька міська рада закупила на запити підрозділів ЗСУ.

“Також сьогодні передаємо військовим 3 автомобілі, які придбали за кошти працівників Луцької міської ради, – повідомив Ігор Поліщук. – Один із них буде наданий 3-й окремій штурмовій бригаді, один – 14-й окремій механізованій бригаді, один – 67-й окремій механізованій бригаді. Окрім позашляховиків і безпілотників, передаємо на фронт супутникові модеми Starlink, зарядні станції EcoFlow, тепловізійні приціли, обігріваючі устілки, інструмент для ремонту автомобілів та багато іншого, чого потребують наші захисники”.
Луцька громада передає військовим майже 200 дронів, 3 автомобілі, модеми та зарядні станції

Чергова велика партія допомоги для ЗСУ від Луцької громади придбана коштом бюджету на суму майже 30 млн гривень. Найближчим часом її отримають підрозділи, які відбивають російську агресію на чотирьох напрямках: Авдіївському, Бахмутському, Лиманському та Куп’янському.
Луцька громада передає військовим майже 200 дронів, 3 автомобілі, модеми та зарядні станції
Луцька громада передає військовим майже 200 дронів, 3 автомобілі, модеми та зарядні станції
Луцька громада передає військовим майже 200 дронів, 3 автомобілі, модеми та зарядні станції


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Теги: Луцька громада, допомога ЗСУ
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Коментарі 1
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Ви вже два дні поспіль це показуєте. Навіщо? Інформацію на 90% ворожа розвідка черпає саме з таких джерел - від балакучих людей, які мають довгого язика. Це така ж істина, як після ночі має наступити день.
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