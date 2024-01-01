Завтра волиняни прощатимуться з Героєм Романом Филипенком

полеглого військовослужбовця Романа Филипенка.



Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.



Сьогодні, 21 лютого, Роман Филипенко на щиті повернувся в рідний Нововолинськ.







А вже у четвер, 22 лютого, об 11:30 - зустріч біля моргу. Коридором шани краяни проводять Героя до його будинку: мікрорайон Шахтарський, 25 а.



О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі.



Чин погребіння – Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).



«Вічна пам’ять!» - зазначив Борис Карпус.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську завтра, 22 лютого, громада проведе в останню путьПро це у телеграмі повідомив міський головаСьогодні, 21 лютого, Роман Филипенко на щиті повернувся в рідний Нововолинськ.А вже у четвер, 22 лютого, об 11:30 - зустріч біля моргу. Коридором шани краяни проводять Героя до його будинку: мікрорайон Шахтарський, 25 а.О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі.Чин погребіння – Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).«Вічна пам’ять!» - зазначив Борис Карпус.

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