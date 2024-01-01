Завтра волиняни прощатимуться з Героєм Романом Филипенком

Завтра волиняни прощатимуться з Героєм Романом Филипенком
У Нововолинську завтра, 22 лютого, громада проведе в останню путь полеглого військовослужбовця Романа Филипенка.

Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.

Сьогодні, 21 лютого, Роман Филипенко на щиті повернувся в рідний Нововолинськ.



А вже у четвер, 22 лютого, об 11:30 - зустріч біля моргу. Коридором шани краяни проводять Героя до його будинку: мікрорайон Шахтарський, 25 а.

О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі.

Чин погребіння – Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).

«Вічна пам’ять!» - зазначив Борис Карпус.

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Теги: загиблі, війна
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