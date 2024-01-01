Міноборони створює застосунок для військових «Армія+»
Сьогодні, 17:53
В Україні з’явиться спеціальний за стосунок для військових «Армія+», який істотно спростить бюрократичні процедури.
Про це у фейсбуці повідомив глава Міноборони Рустем Умєров.
Міністр оборони Рустем Умєров каже, що в ньому оцифрують багато паперової роботи.
«Рапорт у кілька кліків, посвідчення захисника, відгук щодо служби, скарги та ідеї, комплексна база знань онлайн, можливість для самоосвіти — усе це буде в єдиному місці», — написав Умєров.
Запуск застосунку очікується влітку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомив глава Міноборони Рустем Умєров.
Міністр оборони Рустем Умєров каже, що в ньому оцифрують багато паперової роботи.
«Рапорт у кілька кліків, посвідчення захисника, відгук щодо служби, скарги та ідеї, комплексна база знань онлайн, можливість для самоосвіти — усе це буде в єдиному місці», — написав Умєров.
Запуск застосунку очікується влітку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Іран передав росії 400 ракет
Сьогодні, 18:25
Неповнолітній скоїв аварію у селі під Луцьком і втік
Сьогодні, 18:08
Міноборони створює застосунок для військових «Армія+»
Сьогодні, 17:53
Луцькі депутати виділили на ЗСУ ще майже 200 мільйонів
Сьогодні, 17:35
Завтра волиняни прощатимуться з Героєм Романом Филипенком
Сьогодні, 17:03