Міноборони створює застосунок для військових «Армія+»

Міноборони створює застосунок для військових «Армія+»
В Україні з’явиться спеціальний за стосунок для військових «Армія+», який істотно спростить бюрократичні процедури.

Про це у фейсбуці повідомив глава Міноборони Рустем Умєров.

Міністр оборони Рустем Умєров каже, що в ньому оцифрують багато паперової роботи.

«Рапорт у кілька кліків, посвідчення захисника, відгук щодо служби, скарги та ідеї, комплексна база знань онлайн, можливість для самоосвіти — усе це буде в єдиному місці», — написав Умєров.

Запуск застосунку очікується влітку.


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Теги: ЗСУ, наближають перемогу
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