Міноборони створює застосунок для військових «Армія+»





Про це у фейсбуці повідомив глава Міноборони Рустем Умєров.



Міністр оборони Рустем Умєров каже, що в ньому оцифрують багато паперової роботи.



«Рапорт у кілька кліків, посвідчення захисника, відгук щодо служби, скарги та ідеї, комплексна база знань онлайн, можливість для самоосвіти — усе це буде в єдиному місці», — написав Умєров.



Запуск застосунку очікується влітку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні з’явиться спеціальний за стосунок для військових «Армія+», який істотно спростить бюрократичні процедури.Про це у фейсбуці повідомив глава МіноборониМіністр оборони Рустем Умєров каже, що в ньому оцифрують багато паперової роботи.«Рапорт у кілька кліків, посвідчення захисника, відгук щодо служби, скарги та ідеї, комплексна база знань онлайн, можливість для самоосвіти — усе це буде в єдиному місці», — написав Умєров.Запуск застосунку очікується влітку.

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