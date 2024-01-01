Луцькі депутати виділили на ЗСУ ще майже 200 мільйонів

Луцька міськрада під час сесії сьогодні, 21 лютого, виділила на потреби Збройних сил України 194 мільйони гривень.Про це у телеграмі повідомив мер Луцька«Сьогодні на сесії виділили на ЗСУ ще 194 мільйони гривень. Таким чином, сума виділених на 2024 рік коштів на ЗСУ становить 500 мільйонів гривень», стверджує градоначальник обласного центру Волині.Також депутати міськради виділили субвенцію 10 мільйонів гривень для 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ.Нагадаємо, наприкінці грудня торік Луцька міська радана 2024 рік. Прогнозовані доходи становитимуть 3 мільярди 724 мільйони 712 тисяч гривень, видатки – 3 мільярди 914 мільйонів 70 тисяч гривень. Як і було обіцяно,у наступному році витратять на підтримку сил оборони, а 50 млн - на будівництво ветеранського хабу.