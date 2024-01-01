Потрібна допомога: у Луцьку зник 38-річний чоловік

Луцька поліція просить про допомогу у розшуку 38-річного лучанина, який пішов із дому і не повернувся.Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.Працівники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Онісімова Костянтина Васильовича, 1 лютого 1986 року народження, жителя обласного центру.Чоловік 19 лютого пішов з дому і не повернувся, де перебуває невідомо.: зріст 175 - 180 см, худорлявої статури, волосся світле, очі облакитні. Зловживає спиртним.: у чорну куртку, сині джинси та сіру шапку.«Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102», - зазначили у секторі комунікації поліції Волинської області.