Потрібна допомога: у Луцьку зник 38-річний чоловік

Потрібна допомога: у Луцьку зник 38-річний чоловік
Луцька поліція просить про допомогу у розшуку 38-річного лучанина Костянтина Онісімова, який пішов із дому і не повернувся.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

Працівники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Онісімова Костянтина Васильовича, 1 лютого 1986 року народження, жителя обласного центру.

Чоловік 19 лютого пішов з дому і не повернувся, де перебуває невідомо.

Прикмети: зріст 175 - 180 см, худорлявої статури, волосся світле, очі облакитні. Зловживає спиртним.

Був одягнений: у чорну куртку, сині джинси та сіру шапку.

«Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102», - зазначили у секторі комунікації поліції Волинської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: розшук, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі депутати виділили на ЗСУ ще майже 200 мільйонів
Сьогодні, 17:35
Завтра волиняни прощатимуться з Героєм Романом Филипенком
Сьогодні, 17:03
Потрібна допомога: у Луцьку зник 38-річний чоловік
Сьогодні, 16:52
Луцька громада передає військовим майже 200 дронів, 3 автомобілі, модеми та зарядні станції
Сьогодні, 16:50
У Луцьку – подвійна аварія
Сьогодні, 16:47
Схожі новини
Зниклу безвісти студентку у лісах Волині шукають вже п’ятий день Зниклу безвісти студентку у лісах Волині шукають вже п’ятий день
Сьогодні, 13:29
Сотні людей прочісують ліси на Волині у пошуках зниклої студентки Сотні людей прочісують ліси на Волині у пошуках зниклої студентки
19 лютий, 12:11
На Волині розшукують 40-річного злодія. ФОТО На Волині розшукують 40-річного злодія. ФОТО
15 лютий, 10:40
Зниклу кілька днів тому 34-річну волинянку знайшли мертвою Зниклу кілька днів тому 34-річну волинянку знайшли мертвою
07 лютий, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Іран передав росії 400 ракет
Сьогодні, 18:25
 0
Неповнолітній скоїв аварію у селі під Луцьком і втік
Сьогодні, 18:08
 0
Міноборони створює застосунок для військових «Армія+»
Сьогодні, 17:53
 0
Луцькі депутати виділили на ЗСУ ще майже 200 мільйонів
Сьогодні, 17:35
 0
Завтра волиняни прощатимуться з Героєм Романом Филипенком
Сьогодні, 17:03
 0
Медіа
відео
1/8