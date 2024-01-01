Потрібна допомога: у Луцьку зник 38-річний чоловік
Сьогодні, 16:52
Луцька поліція просить про допомогу у розшуку 38-річного лучанина Костянтина Онісімова, який пішов із дому і не повернувся.
Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
Працівники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Онісімова Костянтина Васильовича, 1 лютого 1986 року народження, жителя обласного центру.
Чоловік 19 лютого пішов з дому і не повернувся, де перебуває невідомо.
Прикмети: зріст 175 - 180 см, худорлявої статури, волосся світле, очі облакитні. Зловживає спиртним.
Був одягнений: у чорну куртку, сині джинси та сіру шапку.
«Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102», - зазначили у секторі комунікації поліції Волинської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
Працівники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Онісімова Костянтина Васильовича, 1 лютого 1986 року народження, жителя обласного центру.
Чоловік 19 лютого пішов з дому і не повернувся, де перебуває невідомо.
Прикмети: зріст 175 - 180 см, худорлявої статури, волосся світле, очі облакитні. Зловживає спиртним.
Був одягнений: у чорну куртку, сині джинси та сіру шапку.
«Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102», - зазначили у секторі комунікації поліції Волинської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Луцькі депутати виділили на ЗСУ ще майже 200 мільйонів
Сьогодні, 17:35
Завтра волиняни прощатимуться з Героєм Романом Филипенком
Сьогодні, 17:03
Потрібна допомога: у Луцьку зник 38-річний чоловік
Сьогодні, 16:52
Луцька громада передає військовим майже 200 дронів, 3 автомобілі, модеми та зарядні станції
Сьогодні, 16:50
У Луцьку – подвійна аварія
Сьогодні, 16:47