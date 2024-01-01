Неповнолітній скоїв аварію у селі під Луцьком і втік
Сьогодні, 18:08
Патрульні розшукали неповнолітнього водія, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду у селі Забороль під Луцьком і втік.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Сьогодні, 21 лютого, близько 12:00 поліцейські отримали повідомлення, що у селі Забороль сталася дорожньо-транспортна пригода. Керманич автомобіля Audi не врахував безпечної швидкості руху й інтервалу, в результаті чого пошкодив авто заявника марки Renault Master. Після ДТП винуватець поїхав з місця автопригоди.
В результаті розшукових дій інспектори виявили порушника. З’ясувалося, що керував автомобілем 17-річний юнак. В силу свого віку він ніколи не отримував посвідчення водія.
Патрульні склали на громадянина три адмінматеріали: за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) та ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Сьогодні, 21 лютого, близько 12:00 поліцейські отримали повідомлення, що у селі Забороль сталася дорожньо-транспортна пригода. Керманич автомобіля Audi не врахував безпечної швидкості руху й інтервалу, в результаті чого пошкодив авто заявника марки Renault Master. Після ДТП винуватець поїхав з місця автопригоди.
В результаті розшукових дій інспектори виявили порушника. З’ясувалося, що керував автомобілем 17-річний юнак. В силу свого віку він ніколи не отримував посвідчення водія.
Патрульні склали на громадянина три адмінматеріали: за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) та ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.
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