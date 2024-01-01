Як на Волині тренуються черлідерки
Сьогодні, 18:47
Черлідерки Рудниківського ліцею на Волині готуються до змагань. Ось як триває тренування колективу.
Про це інформує Волинська ОВА у фейсбуці.
Цей вид спорту лише набуває популярності на Волині, тому дівчата-черлідерки Рудниківського ліцею Колківської громади – уже справжні зірки та переможниці.
Вісімнадцять танцівниць чер-денсу щодня збираються на тренування у стінах актового залу. Учениць 4-6 класів не спиняє навіть те, що тренуватись доводиться вже після уроків.
«В черлідингу мені подобається все, бо я люблю танцювати», – розповідає дев’ятирічна Ліза із синьо-жовтими помпонами в руках. Танцями дівчинка займалась і раніше, у шкільному гуртку. Але війна все припинила.
Проєкт «Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги» дав мотив та поштовх відродити танці у навчальному закладі. Цьому активно сприяла і керівниця колективу, Олена Кушнір. Пані Олена – учителька початкових класів, очільниця танцювального гуртка у ліцеї:
«Сама я раніше не займалась танцями, але дуже люблю спорт. Чому вирішили взяти участь? Тому що у дівчаток наших є потенціал! Школа велика, дітки усі дуже хочуть бути залучені. Я прийшла та запитала – хто хоче? Багато відгукнулося».
Підтримали ініціативу батьки учениць, які допомогли виготовити помпони та директор навчального закладу Людмила Ясковець, завдяки якій у ліцеїсток буде нова форма для виступів.
Колектив Рудниківського ліцею єдиний на сьогодні, хто представляє черлідинг у всій Колківській громаді. Загалом в області зареєструвалось 35 команд-учасниць.
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Про це інформує Волинська ОВА у фейсбуці.
Цей вид спорту лише набуває популярності на Волині, тому дівчата-черлідерки Рудниківського ліцею Колківської громади – уже справжні зірки та переможниці.
Вісімнадцять танцівниць чер-денсу щодня збираються на тренування у стінах актового залу. Учениць 4-6 класів не спиняє навіть те, що тренуватись доводиться вже після уроків.
«В черлідингу мені подобається все, бо я люблю танцювати», – розповідає дев’ятирічна Ліза із синьо-жовтими помпонами в руках. Танцями дівчинка займалась і раніше, у шкільному гуртку. Але війна все припинила.
Проєкт «Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги» дав мотив та поштовх відродити танці у навчальному закладі. Цьому активно сприяла і керівниця колективу, Олена Кушнір. Пані Олена – учителька початкових класів, очільниця танцювального гуртка у ліцеї:
«Сама я раніше не займалась танцями, але дуже люблю спорт. Чому вирішили взяти участь? Тому що у дівчаток наших є потенціал! Школа велика, дітки усі дуже хочуть бути залучені. Я прийшла та запитала – хто хоче? Багато відгукнулося».
Підтримали ініціативу батьки учениць, які допомогли виготовити помпони та директор навчального закладу Людмила Ясковець, завдяки якій у ліцеїсток буде нова форма для виступів.
Колектив Рудниківського ліцею єдиний на сьогодні, хто представляє черлідинг у всій Колківській громаді. Загалом в області зареєструвалось 35 команд-учасниць.
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