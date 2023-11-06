Іран передав росії 400 ракет

військову співпрацю між двома країнами, які перебувають під санкціями США.



Про це з посиланням на шість джерел пише



Надані Іраном близько 400 ракет включають багато з сімейства Fateh-110 балістичної зброї малої дальності, такої як Zolfaghar, повідомили три іранські джерела. За словами експертів, ця мобільна ракета здатна вражати цілі на відстані від 300 до 700 км.



Міністерство оборони Ірану та Революційна гвардія - елітна сила, яка контролює іранську програму балістичних ракет - відмовилися від коментарів. Міністерство оборони росії не відразу відповіло на запит про коментар.



Поставки почалися на початку січня після завершення угоди на зустрічах наприкінці минулого року між іранськими та російськими військовими та представниками служби безпеки, які відбулися в Тегерані та Москві, повідомило одне з іранських джерел.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Іран надав росії велику кількість потужних балістичних ракет класу «земля-земля», що поглиблює, які перебувають під санкціями США.Про це з посиланням на шість джерел пише Reuters Надані Іраном близько 400 ракет включають багато з сімейства Fateh-110 балістичної зброї малої дальності, такої як Zolfaghar, повідомили три іранські джерела. За словами експертів, ця мобільна ракета здатна вражати цілі на відстані від 300 до 700 км.Міністерство оборони Ірану та Революційна гвардія - елітна сила, яка контролює іранську програму балістичних ракет - відмовилися від коментарів. Міністерство оборони росії не відразу відповіло на запит про коментар.Поставки почалися на початку січня після завершення угоди на зустрічах наприкінці минулого року між іранськими та російськими військовими та представниками служби безпеки, які відбулися в Тегерані та Москві, повідомило одне з іранських джерел.

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