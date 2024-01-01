У Луцькому районі завели кримінал на 85 ухилянтів

У Луцькому районі правоохоронці розслідують або передали до суду матеріали 85 кримінальних проваджень щодо ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.Про це під час сесії Луцької міськради заявив керівник Луцької окружної прокуратури, інформує Район.Луцьк.«Покращилась робота щодо виявлення та скерування до суду кримінальних правопорушень щодо ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Так, передано до суду обвинувальних актів у 46 кримінальних проваджень, ще розслідується 39 таких проваджень», – йшлося в звіті.Також органи прокуратури відзвітували заза 1300 доларів за схемою «батько трьох дітей» та через Інформаційну систему «Шлях».За даними прокуратури, у Луцькому районі зменшилась кількість вчинених умисних тяжких тілесних ушкоджень з 13 у 2022 році до 9 випадків у 2023 (на 30,8%), в тому числі зі смертю потерпілого з 5 до 2 (на 60%).Зменшилась кількість зґвалтувань(на 71,4%), квартирних крадіжок (на 32%), грабежів (на 19,2%) та угонів авто (на 13,3%).Протягом 2023 року до суду скерували 176 кримінальних проваджень у сфері обігу наркотиків та психотропів, у 2022 році таких проваджень було 136. Працівники прокуратури пов’язують цей показник з кращим рівнем розкриття злочинів.В той же час, рівень злочинності на 10 тисяч населення у Луцькому районі у порівнянні із минулим роком збільшився.За 2023 рік умисно вбили 11 людей, а у 2022 році – 9 людей. Відтак, кількість кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи збільшилася на 77,3%.Окрім того, суттєво збільшилася кількість вчинених крадіжок, шахрайств, злочинів проти безпеки дорожнього руху.