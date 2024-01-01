Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ подекуди з мокрим снігом, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ подекуди з мокрим снігом, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.
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