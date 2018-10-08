У селі неподалік Луцька неповнолітній вчинив ДТП і втік

У селі неподалік Луцька неповнолітній вчинив ДТП і втік
Патрульні розшукали неповнолітнього водія, який вчинив ДТП у селі неподалік міста Луцьк і втік.

Про це повідомляють у поліції Волині.

21 лютого, близько 12-ї години, поліцейські отримали повідомлення, що у селі Забороль сталася дорожньо-транспортна пригода. Керманич автомобіля Audi не врахував безпечної швидкості руху й інтервалу, в результаті чого пошкодив авто заявника марки Renault Master. Після ДТП винуватець поїхав з місця автопригоди.

В результаті розшукових дій інспектори виявили порушника. З’ясувалося, що керував автомобілем 17-річний юнак. В силу свого віку він ніколи не отримував посвідчення водія.

Патрульні склали на громадянина три адмінматеріали: за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) та ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

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Теги: Волинь, Луцьк, Забороль
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