Луцька мисткиня намалювала картину про висипане поляками українське зерно

Луцька мисткиня намалювала картину про висипане поляками українське зерно
Луцька художниця Chekus намалювала промовисту картину після того, як поляки на кордоні висипали з вантажівок українське зерно.

На ній зображений український військовослужбовець, який, жертвуючи власним життям, став на захист Батьківщини, кожного клаптика її землі, кожної зернини, - пише InsiderMedia.

Ця картина є уособленням сили і смутку українського народу.

З початком повномасштабного вторгнення росія обстрілює українські порти та зерносховища, мінує поля, знищує техніку для обробітку землі, блокує шляхи постачання зерна. А в 1932–33 роках, в українських селян, вже загнаних у колгоспи, забрали не лише зерно — совєти експропріювали чи знищували все їстівне. Тому українці різко реагують на висипане на «Ягодині» польськими страйкарями зерно.
Луцька мисткиня намалювала картину про висипане поляками українське зерно


Нагадаємо, 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.


Проте 15 грудня перевізники виграли суд. А 18 грудня до акції протесту польських перевізників мали долучитися фермери. І Поляки знову заблокували проїзд вантажівок через «Ягодин».

16 січня На «Ягодині» відновили рух вантажівок. 9 лютого 2024 року в Польщі заблокували залізницю «Грубешів — Володимир-Волинський», а також рух вантажівок через «Ягодин».

На «Ягодині» поляки висипали з вантажівок українське зерно. Тому посольство України в Польщі звернулося до поліції. У Польщі порушили справу через розсипане зерно. А потім Польща перепросила в України за висипане зерно.

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Теги: зерно, Україна, Польща, страйк
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