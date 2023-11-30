Луцька мисткиня намалювала картину про висипане поляками українське зерно





На ній зображений український військовослужбовець, який, жертвуючи власним життям, став на захист Батьківщини, кожного клаптика її землі, кожної зернини, - пише InsiderMedia.



Ця картина є уособленням сили і смутку українського народу.



З початком повномасштабного вторгнення росія обстрілює українські порти та зерносховища, мінує поля, знищує техніку для обробітку землі, блокує шляхи постачання зерна. А в 1932–33 роках, в українських селян, вже загнаних у колгоспи, забрали не лише зерно — совєти експропріювали чи знищували все їстівне. Тому українці різко реагують на висипане на «Ягодині» польськими страйкарями зерно.





Нагадаємо,



Проте 15 грудня перевізники виграли суд. А 18 грудня до акції протесту польських перевізників мали долучитися фермери. І Поляки знову заблокували проїзд вантажівок через «Ягодин».



16 січня На «Ягодині» відновили рух вантажівок. 9 лютого 2024 року в Польщі заблокували залізницю «Грубешів — Володимир-Волинський», а також рух вантажівок через «Ягодин».



На «Ягодині» поляки висипали з вантажівок українське зерно. Тому посольство України в Польщі звернулося до поліції. У Польщі порушили справу через розсипане зерно. А потім Польща перепросила в України за висипане зерно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька художниця Chekus намалювала промовисту картину після того, як поляки на кордоні висипали з вантажівок українське зерно.На ній зображений український військовослужбовець, який, жертвуючи власним життям, став на захист Батьківщини, кожного клаптика її землі, кожної зернини, - пише InsiderMedia.Ця картина є уособленням сили і смутку українського народу.З початком повномасштабного вторгнення росія обстрілює українські порти та зерносховища, мінує поля, знищує техніку для обробітку землі, блокує шляхи постачання зерна. А в 1932–33 роках, в українських селян, вже загнаних у колгоспи, забрали не лише зерно — совєти експропріювали чи знищували все їстівне. Тому українці різко реагують на висипане на «Ягодині» польськими страйкарями зерно.Нагадаємо, 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

ПротеА 18 грудняІ Поляки знову заблокували проїзд вантажівок через «Ягодин».16 січня На «Ягодині» відновили рух вантажівок. 9 лютого 2024 року в Польщі заблокували залізницю «Грубешів — Володимир-Волинський», а також рух вантажівок через «Ягодин».На «Ягодині». Тому посольство України в Польщі звернулося до поліції. У Польщі порушили справу через розсипане зерно. А потім Польща перепросила в України за висипане зерно.

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