Волинянин не пішов до війська бо був у запої і отримав термін за ґратами





Зі слів обвинуваченого, він не пішов служити, бо "перебував у періоді безперервного пияцтва", йдеться у вироку суду, - пише



З матеріалів судової справи стало відомо, що у вересні 2023-го волинянин пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. За декілька днів після отримання повістки чоловік мав з'явитися у пункт збору, але не прийшов.



У суді чоловік розповів, що окрім проблем з алкоголем, він не бажає служити у війську, бо "не розуміє, що має робити в лавах ЗСУ".



"Обвинувачений протягом усього часу розгляду справи, висловлював чітку позицію щодо не бажання виконувати обов`язок, передбачений Конституцією", — зазначили у вироку.



Рішення суду про позбавлення волі чоловік має право оскаржити у 30-денний період.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ківерцівський районний суд на Волині ухвалив рішення про позбавлення воді строком на 3 роки жителя села Розничі на Маневиччині, якого визнали винним в ухиленні від призову.Зі слів обвинуваченого, він не пішов служити, бо "перебував у періоді безперервного пияцтва", йдеться у вироку суду, - пише Суспільне. З матеріалів судової справи стало відомо, що у вересні 2023-го волинянин пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. За декілька днів після отримання повістки чоловік мав з'явитися у пункт збору, але не прийшов.У суді чоловік розповів, що окрім проблем з алкоголем, він не бажає служити у війську, бо "не розуміє, що має робити в лавах ЗСУ"."Обвинувачений протягом усього часу розгляду справи, висловлював чітку позицію щодо не бажання виконувати обов`язок, передбачений Конституцією", — зазначили у вироку.Рішення суду про позбавлення волі чоловік має право оскаржити у 30-денний період.

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