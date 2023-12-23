Міноборони тестує автоматизовані системи обліку у військових частинах

Міноборони тестує автоматизовані системи обліку у військових частинах
Міністерство оборони заявило, що впроваджує автоматизовані системи обліку у військових частинах - це має допомогти у плануванні, веденні обліку та звітності за напрямком тилового забезпечення.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на пресслужбу міністерства.

"Фактично, це відцифрований журнал обліку продуктів, пально-мастильних матеріалів, речового майна. Автоматизація процесів для нас - це економія часу. Це надзвичайно важливо під час війни. Бюрократія має залишитися в минулому.

Тому ми звернулися за допомогою до компаній, які мають відповідний досвід побудови цифрової інфраструктури. Зокрема, вже відгукнулась компанія, яка погодилася допомагати Міноборони на волонтерських засадах", - заявив заступник міністра Віталій Половенко.

Зазначається, що автоматизація також допоможе:

підвищити ефективність управління
зменшити кількість помилок через людський фактор
створити єдине середовище зберігання електронних документів
пришвидшити виконання однотипних операцій
збільшити ефективність аудиту.
"Запровадження такого технічного рішення у першу чергу має спростити життя начальникам продовольчої, речової служби та служби пально-мастильних матеріалів у військових частинах", - додали у міністерстві.

"Наприклад, якщо говорити про харчування. Відтепер начальник продовольчої служби, коли складатиме меню на тиждень, бачитиме в програмі кількість продуктів на складі, що треба дозамовити, яку кількість продуктів буде використано, крім цього одразу буде підтягуватися калорійність страв", - зазначив Половенко.

Програму вже тестували в кількох військових частинах, наразі фінальні випробування відбуваються в зоні бойових дій.

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Теги: війна, облік, Міноборони, Україна
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