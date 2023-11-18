На війні загинув воїн з Волині Олександр Бірук





Про це повідомляють на сторінці громади.



"З великим жалем, смутком повідомляємо про загибель нашого земляка, мужнього Захисника України, жителя міста Каменя-Каширського – Бірука Олександра Петровича, 1980 року народження. Життя солдата трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 19 лютого 2024 року в Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.



Деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим воїном повідомимо додатково.



Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Камінь-Каширська громада не встигає оговтатися від втрат на фронті. Надійшла страшна звістка про загибель земляка-військовослужбовця.Про це повідомляють на сторінці громади."З великим жалем, смутком повідомляємо про загибель нашого земляка, мужнього Захисника України, жителя міста Каменя-Каширського – Бірука Олександра Петровича, 1980 року народження. Життя солдата трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 19 лютого 2024 року в Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.Деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим воїном повідомимо додатково.Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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