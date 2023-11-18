На війні загинув воїн з Волині Олександр Бірук

На війні загинув воїн з Волині Олександр Бірук
Камінь-Каширська громада не встигає оговтатися від втрат на фронті. Надійшла страшна звістка про загибель земляка-військовослужбовця.

Про це повідомляють на сторінці громади.

"З великим жалем, смутком повідомляємо про загибель нашого земляка, мужнього Захисника України, жителя міста Каменя-Каширського – Бірука Олександра Петровича, 1980 року народження. Життя солдата трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 19 лютого 2024 року в Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.

Деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим воїном повідомимо додатково.

Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, втрата, загибель
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