Випускник луцького вишу отримав нагороду від головкома ЗСУ
Сьогодні, 16:26
Випускник кафедри компʼютерної інженерії та кібербезпеки ЛНТУ, а нині захисник України Іван Бакулін отримав почесний нагрудний знак «Золотий хрест».
Про це у фейсбуці повідомляє Луцький національний технічний університет.
Нагрудний знак присвоєний Головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним.
«Вітаємо нашого мужнього випускника, який віддано боронить Україну! Пишаємося, бажаємо здоровʼя, сили, наснаги і швидшого повернення додому, неушкодженим та з Перемогою!» - зазначили у виші.
Нагадаємо, відзнаки головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест» та «Срібний хрест» вручили низці військовослужбовців Луцького батальйону та батальйону Луцького району 100 обр.
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Про це у фейсбуці повідомляє Луцький національний технічний університет.
Нагрудний знак присвоєний Головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним.
«Вітаємо нашого мужнього випускника, який віддано боронить Україну! Пишаємося, бажаємо здоровʼя, сили, наснаги і швидшого повернення додому, неушкодженим та з Перемогою!» - зазначили у виші.
Нагадаємо, відзнаки головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест» та «Срібний хрест» вручили низці військовослужбовців Луцького батальйону та батальйону Луцького району 100 обр.
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