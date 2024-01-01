Випускник луцького вишу отримав нагороду від головкома ЗСУ

Іван Бакулін отримав почесний нагрудний знак «Золотий хрест».



Про це у фейсбуці повідомляє Луцький національний технічний університет.



Нагрудний знак присвоєний Головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним.



«Вітаємо нашого мужнього випускника, який віддано боронить Україну! Пишаємося, бажаємо здоровʼя, сили, наснаги і швидшого повернення додому, неушкодженим та з Перемогою!» - зазначили у виші.



Нагадаємо, відзнаки головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест» та «Срібний хрест» вручили низці військовослужбовців Луцького батальйону та батальйону Луцького району 100 обр.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Випускник кафедри компʼютерної інженерії та кібербезпеки ЛНТУ, а нині захисник Україниотримав почесний нагрудний знак «Золотий хрест».Про це у фейсбуці повідомляє Луцький національний технічний університет.Нагрудний знак присвоєний Головнокомандувачем Збройних Сил України«Вітаємо нашого мужнього випускника, який віддано боронить Україну! Пишаємося, бажаємо здоровʼя, сили, наснаги і швидшого повернення додому, неушкодженим та з Перемогою!» - зазначили у виші.Нагадаємо, відзнаки головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест» та «Срібний хрест»Луцького батальйону та батальйону Луцького району 100 обр.

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