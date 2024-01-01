Випускник луцького вишу отримав нагороду від головкома ЗСУ

Випускник луцького вишу отримав нагороду від головкома ЗСУ
Випускник кафедри компʼютерної інженерії та кібербезпеки ЛНТУ, а нині захисник України Іван Бакулін отримав почесний нагрудний знак «Золотий хрест».

Про це у фейсбуці повідомляє Луцький національний технічний університет.

Нагрудний знак присвоєний Головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним.
Випускник луцького вишу отримав нагороду від головкома ЗСУ

«Вітаємо нашого мужнього випускника, який віддано боронить Україну! Пишаємося, бажаємо здоровʼя, сили, наснаги і швидшого повернення додому, неушкодженим та з Перемогою!» - зазначили у виші.
Випускник луцького вишу отримав нагороду від головкома ЗСУ

Нагадаємо, відзнаки головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест» та «Срібний хрест» вручили низці військовослужбовців Луцького батальйону та батальйону Луцького району 100 обр.

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Теги: нагорода, війна, наближають перемогу
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