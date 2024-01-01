Поліцейська з Волині зламала стереотипи про «нежіночу професію»

– майор поліції, яка керує сектором реагування патрульної поліції в Горохові. Робота цього сектору має свою специфіку: наряди чергують подобово, виклики бувають найрізноманітнішими, в групах здебільшого чоловіки. Потрібно постійно реагувати на звернення, бути в тонусі, мати справу з найрізноманітнішими людьми.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Однак Тетяна Собуцька справляється, вміло керує здебільшого чоловічим колективом, зберігає оптимізм і завжди на зв’язку з колегами. Вона, до речі, єдина жінка-поліцейська, яка керує таким сектором реагування патрульної поліції на Волині.Розпочала свою службу жінка ще в 2005 році з посади дільничного інспектора. До речі, чоловік теж працював в органах внутрішніх справ, але звільнився. Тетяна ж продовжила працювати, бо відчувала: це її. Після реформи поліції правоохоронницю призначили у сектор реагування патрульної поліції, з 2023 – вона його очолює.«Співробітники СРПП (сектору реагування патрульної поліції – ред.) першочергово реагують на звернення, що надходять на лінію 102, допомагають громадянам, патрулюють вулиці міст і сіл, виявляють адміністративні і кримінальні правопорушення, розкривають злочини за гарячими слідами та інше», - розповідає про роботу поліцейська.У її підпорядкуванні перебуває 17 осіб, з них лиш одна жінка. «Кожен працівник професійний, знає свої функціональні обов’язки та виконує їх, тому працювати не складно, - відгукується Тетяна про колег та додає, - якщо є якась проблема, ми її вирішуємо всі разом. Під час перезмінки збираємося та обговорюємо, дивимося складені матеріали, аналізуємо. Спільно легше знайти вихід і вирішення певних ситуацій», - зауважує вона.День керівниці-поліцейської розпочинається приблизно о 6 ранку з телефону, саме тоді вона збирає інформацію про обстановку та складені матеріали у нарядів, які на зміні, й доповідає керівництву. Хоча, як зізнається жінка, частенько доводиться прокидатися від дзвінків і серед ночі, адже деякі випадки потребують її координування, а протягом дня на телефон правоохоронниці надходять сотні викликів та повідомлень в різні месенджери.Рідні вже звикли до, вони розуміють важливість її роботи, тому докору з їх боку Тетяна не отримує.Поліцейська неодноразово чула, що її робота - це «нежіноча справа», проте у цьому випадку слова не знаходили підтвердження: «Намагалася доводити зворотнє своєю відданою та добре виконаною роботою, і в мене це виходило», - каже вона.Війна змусила Тетяну переосмислити цінність життя, адже у жодному куточку нашої країни нині не є безпечно, і ніколи не знаєш, що і куди прилетить. Поліцейська намагається жити сьогоднішнім днем, більше проявляти любов до рідних і близьких, а також на максимум використовувати свій потенціал та можливості для блага суспільства і, дійсно, бути корисною у цей час на своєму місці.Тетяна виконує свою місію поліцейської – служить та захищає і найбільше чекає завершення війни та мріє побавитись із внуками, яких поки ще не має, але дуже їх очікує.