В Україні ліквідували міжнародну хакерську групу

Українські та іноземні правоохоронці припинили функціонування транснаціонального злочинного хакерського угруповання «LockBit».Про це в телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.Під керівництвом прокурорів Офісу Генпрокурора слідчі ГСУ Нацполіції України, кіберфахівці СБУ на виконання міжнародно-правових доручень компетентних органів Французької Республіки припинили функціонування транснаціонального злочинного хакерського угруповання.Воно спеціалізувалося на розповсюдженні вірусу-вимагача «LockBit».Ця міжнародна кібероперація проводилася у взаємодії із компетентними органами Французької Республіки, Німеччини, Нідерландів, Швеції, Австралії, Канади, Японії, Сполученого Королівства Великої Британії, США, Швейцарії, Фінляндії, Польщі, Нової Зеландії та Європолом.Встановлено, що хакерське угруповання «LockBit», починаючи з 2019 року, здійснило більше 3000 кібератак на інфраструктуру різних компаній країн Європи та США. Воно вважається найбільш «авторитетним» хакерським угрупованням серед вимагачів у світі.На підставі скоординованого спільного плану дій на території України правоохоронні органи провели ряд обшуків за місцями проживання осіб, причетних до протиправної діяльності. Виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, яка ними використовувалась.Завдяки якісній підготовці та ефективно налагодженій співпраці з міжнародними партнерами проведено усі заплановані слідчі дії, які підтвердили причетність кожного з фігурантів.Внаслідок оперативних заходів скомпрометовано основну платформу, яка унеможливилацього хакерського угруповання. Видалено 34 сервери у Нідерландах, Німеччині, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Австралії, США та Великобританії, а також заблоковано понад 200 криптовалютних рахунків, пов’язаних із злочинною діяльністю.Крім того, виявлено велику кількість даних, зібраних під час розслідування, які знаходяться у розпорядженні правоохоронних органів різних держав і будуть використані для виявлення організаторів та ключових учасників «LockBit», розробників, філій, інфраструктури та злочинних активів, пов'язаних з їх діяльністю.