В Україні ліквідували міжнародну хакерську групу

В Україні ліквідували міжнародну хакерську групу
Українські та іноземні правоохоронці припинили функціонування транснаціонального злочинного хакерського угруповання «LockBit».

Про це в телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.

Під керівництвом прокурорів Офісу Генпрокурора слідчі ГСУ Нацполіції України, кіберфахівці СБУ на виконання міжнародно-правових доручень компетентних органів Французької Республіки припинили функціонування транснаціонального злочинного хакерського угруповання.

Воно спеціалізувалося на розповсюдженні вірусу-вимагача «LockBit».

Ця міжнародна кібероперація проводилася у взаємодії із компетентними органами Французької Республіки, Німеччини, Нідерландів, Швеції, Австралії, Канади, Японії, Сполученого Королівства Великої Британії, США, Швейцарії, Фінляндії, Польщі, Нової Зеландії та Європолом.
В Україні ліквідували міжнародну хакерську групу

Встановлено, що хакерське угруповання «LockBit», починаючи з 2019 року, здійснило більше 3000 кібератак на інфраструктуру різних компаній країн Європи та США. Воно вважається найбільш «авторитетним» хакерським угрупованням серед вимагачів у світі.

На підставі скоординованого спільного плану дій на території України правоохоронні органи провели ряд обшуків за місцями проживання осіб, причетних до протиправної діяльності. Виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, яка ними використовувалась.
В Україні ліквідували міжнародну хакерську групу

Завдяки якісній підготовці та ефективно налагодженій співпраці з міжнародними партнерами проведено усі заплановані слідчі дії, які підтвердили причетність кожного з фігурантів.
В Україні ліквідували міжнародну хакерську групу

Внаслідок оперативних заходів скомпрометовано основну платформу, яка унеможливила подальшу злочинну діяльність цього хакерського угруповання. Видалено 34 сервери у Нідерландах, Німеччині, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Австралії, США та Великобританії, а також заблоковано понад 200 криптовалютних рахунків, пов’язаних із злочинною діяльністю.
В Україні ліквідували міжнародну хакерську групу

Крім того, виявлено велику кількість даних, зібраних під час розслідування, які знаходяться у розпорядженні правоохоронних органів різних держав і будуть використані для виявлення організаторів та ключових учасників «LockBit», розробників, філій, інфраструктури та злочинних активів, пов'язаних з їх діяльністю.

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Теги: хакери, інтернет
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