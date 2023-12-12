Поліція затримала українського хакера, який обчистив мешканців США і Канади
Сьогодні, 17:39
Кіберполіцейські Вінничини викрили хакера, який «заробив» понад 3,5 млн грн на викраденні даних мешканців США та Канади.
Про це повідомляє Нацполіція в телеграмі.
З1-річний мешканець Вінниччини створив шкідливе програмне забезпечення для викрадення персональних даних з операційної системи Android.
Для поширення свого вірусу хакер створив та адміністрував кілька сайтів, де пропонував користувачам безкоштовно завантажити різноманітне програмне забезпечення.
Зловмисник отримував доступ до банківських рахунків, систем онлайн-банкінгу та інших персональних даних.
У подальшому підозрюваний продавав викрадені дані. Із замовниками зловмисник контактував через російський номер телефону. Оплату отримував у біткоїнах.
14 лютого правоохоронці провели 3 обшуки, в результаті яких, серед іншого, вилучено автомобіль марки Mercedes-Benz GLE, ринкова вартість якого становить приблизно 2,5 мільйона гривень.
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Про це повідомляє Нацполіція в телеграмі.
З1-річний мешканець Вінниччини створив шкідливе програмне забезпечення для викрадення персональних даних з операційної системи Android.
Для поширення свого вірусу хакер створив та адміністрував кілька сайтів, де пропонував користувачам безкоштовно завантажити різноманітне програмне забезпечення.
Зловмисник отримував доступ до банківських рахунків, систем онлайн-банкінгу та інших персональних даних.
У подальшому підозрюваний продавав викрадені дані. Із замовниками зловмисник контактував через російський номер телефону. Оплату отримував у біткоїнах.
14 лютого правоохоронці провели 3 обшуки, в результаті яких, серед іншого, вилучено автомобіль марки Mercedes-Benz GLE, ринкова вартість якого становить приблизно 2,5 мільйона гривень.
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