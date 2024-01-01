Внаслідок поранення перестало битися серце Героя з Волині Артема Поліщука

Артема Поліщука, 1981 року народження.



Про це Борис Карпус.



"Висловлюю найщиріші співчуття сім’ї, побратимам і всім, хто знав Артема. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову трагічна звістка надійшла в Нововолинську громаду. 13 лютого внаслідок поранення перестало битися серце Захисника, 1981 року народження.Про це повідомив міський голова Нововолинська"Висловлюю найщиріші співчуття сім’ї, побратимам і всім, хто знав Артема. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

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