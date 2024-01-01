Внаслідок поранення перестало битися серце Героя з Волині Артема Поліщука

Внаслідок поранення перестало битися серце Героя з Волині Артема Поліщука
Знову трагічна звістка надійшла в Нововолинську громаду. 13 лютого внаслідок поранення перестало битися серце Захисника Артема Поліщука, 1981 року народження.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Висловлюю найщиріші співчуття сім’ї, побратимам і всім, хто знав Артема. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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