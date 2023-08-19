Нічний обстріл: на Хмельниччині в приватний будинок влетів уламок російської ракети

ворог завдав чергового ракетного удару по Хмельниччині. Є постраждалі.



Про це Сергій Тюрін.



"Є пошкодження об'єктів інфраструктури та житлових об'єктів. Зазначу, що під час повітряної тривоги сили ППО знищили повітряну ціль. Внаслідок збиття сталося загорання приватного будинку. На місці працюють усі відповідні служби. На жаль, маємо трьох потерпілих. Їх доставлено до лікарні", - йдеться в повідомленні.



Як пише



У цей час в хаті, в яку потрапив уламок збитої ракети, перебувала 84-річна бабуся Олександра. Як каже її сусід Олег Мазурков, який першим прибіг рятувати стареньку, вона перебувала у шоковому стані й не хотіла залишати свою оселю.



Місцевий вчитель Олег Мазурков розповідає, що витягав бабусю через вікно. Врятована поранень не має, а от її рятувальник порізав руку.



"Мені її донька подзвонила, що горить хата, біжи бігом, маму виволікай. Я прибіг, розбили вікно, бачу, бабця ще жива, та й поліз її рятувати. Задимлено було дуже, полум’я горіло далі там, але дивно, що вона не встигла задихнутися", — розповідає Олег Мазурков.



Селищний голова Олександр Ткач говорить: жінку забрала невідкладна допомога.



"Фізичних ушкоджень вона не отримала, але сильно злякалася. "Швидка" її забрала, поїхала на Хмельницький з дочкою разом. Зараз стан бабусі середньої важкості, її життю нічого не загрожує", — каже селищний голова.



За його словами, дах, горище й частина житлової площі будинку знищені вогнем, тож громада надасть власниці оселі допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 15 лютого,. Є постраждалі.Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА"Є пошкодження об'єктів інфраструктури та житлових об'єктів. Зазначу, що під час повітряної тривоги сили ППО знищили повітряну ціль. Внаслідок збиття сталося загорання приватного будинку. На місці працюють усі відповідні служби. На жаль, маємо трьох потерпілих. Їх доставлено до лікарні", - йдеться в повідомленні.Як пише Суспільне , у будинок мешканки Хмельниччини влетів уламок російської ракети.У цей час в хаті, в яку потрапив уламок збитої ракети, перебувала 84-річна бабуся. Як каже її сусід, який першим прибіг рятувати стареньку, вона перебувала у шоковому стані й не хотіла залишати свою оселю.Місцевий вчительрозповідає, що витягав бабусю через вікно. Врятована поранень не має, а от її рятувальник порізав руку."Мені її донька подзвонила, що горить хата, біжи бігом, маму виволікай. Я прибіг, розбили вікно, бачу, бабця ще жива, та й поліз її рятувати. Задимлено було дуже, полум’я горіло далі там, але дивно, що вона не встигла задихнутися", — розповідає Олег Мазурков.Селищний головаговорить: жінку забрала невідкладна допомога."Фізичних ушкоджень вона не отримала, але сильно злякалася. "Швидка" її забрала, поїхала на Хмельницький з дочкою разом. Зараз стан бабусі середньої важкості, її життю нічого не загрожує", — каже селищний голова.За його словами, дах, горище й частина житлової площі будинку знищені вогнем, тож громада надасть власниці оселі допомогу.

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