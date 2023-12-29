Внаслідок ракетної атаки росіян на Хмельниччині є ушкодження цивільних об’єктів





Про це



"Інформація про постраждалих станом на цей час не надходила.

Прохання до усіх зберігати інформаційну тишу, допоки працюють відповідні служби", - йдеться в повідомленні.



Згодом перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що на Хмельниччині внаслідок обстрілів двоє людей отримали поранення.



Також сьогодні, 15 лютого, росія завдала удару по Київській області. Всі ракети відбила ППО. Є пошкодження щонайменше семи будинків внаслідок падіння уламків. Без постраждалих.



У Львові росіяни теж вдарили по об'єкту інфраструктури, поранені троє людей.



У Полтавській є влучання у складське приміщення у Миргородському районі. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 15 лютого, ворог знову завдав масованого удару по Україні. На Хмельниччині є ушкодження цивільних об’єктів.Про це повідомили у Хмельницькій ОВА."Інформація про постраждалих станом на цей час не надходила.Прохання до усіх зберігати інформаційну тишу, допоки працюють відповідні служби", - йдеться в повідомленні.Згодом перший заступник начальника Хмельницької ОВАповідомив, що на Хмельниччині внаслідок обстрілів двоє людей отримали поранення.Також сьогодні, 15 лютого, росія завдала удару по Київській області. Всі ракети відбила ППО. Є пошкодження щонайменше семи будинків внаслідок падіння уламків. Без постраждалих., поранені троє людей.У Полтавській є влучання у складське приміщення у Миргородському районі. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

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