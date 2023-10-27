Лисиці у Луцьку: як поводитись під час зустрічі із дикими тваринами

Лисиці у Луцьку: як поводитись під час зустрічі із дикими тваринами
В обласному центрі Волині почастішали випадки появи диких лисиць. Тварин лучани можуть зустріти у різних районах міста.

На сайті Луцької міської ради розповіли: це пов’язано із забороною полювання на диких тварин у період воєнного стану і дали рекомендації жителям громади, як діяти у разі появи поруч дикої лисиці.

Як поводитись, якщо зустріли дику тварину у місті

Якщо ви зустріли дику тварину на вулицях громади, залишайтеся спокійними, не робіть зайвих рухів та не лякайте тварину, відійдіть на безпечну відстань.

В міськраді також закликали не годувати диких тварин і не залишати їжу на вулиці, сміття і харчові відходи радять тримати у закритих контейнерах і вчасно їх прибирати.

Щодо домашніх тварин, то їх, кажуть в міськраді, не можна тримати на вулиці без нагляду, особливо вночі, коли збільшується ризик появи диких тварин.

Як зрозуміти, що тварина небезпечна чи хвора

За даними Держпродспоживслужби, лисиці, які заражені сказом, можуть проявляти різні ознаки захворювання, залежно від стадії хвороби та інших факторів. Ознаками, що можуть вказувати на те, що лисиця хвора на сказ, є:

змінена поведінка: лисиця може проявляти нетипову або агресивну поведінку, вона може бути неспокійною, дезорієнтованою або здійснювати нехарактерні рухи;
параліч та слабкість: у хворих на сказ лисів може виникати параліч окремих м'язів або частини тіла, що призводить до слабкості або нездатності руху;
порушення координації: тварина може мати проблеми з рівновагою та координацією рухів. Вона може ходити нестійко або тремтіти під час руху;
зміни в зовнішності: хвора лисиця може мати виражені ознаки захворювання, такі як матова шерсть, відсутність реакції на зовнішні подразники, а також рани або виразки на шкірі;
зміни в поведінці у реакції на воду: тварина може намагатися уникати води або, навпаки, без міри її пити;
нетипові звуки: хвора лисиця може видавати нехарактерні звуки, такі як скрегіт або стукотіння зубами та гавкіт, що можуть бути ознакою хвороби або дискомфорту.

В міськраді додали: якщо ви помітили лисицю з такими ознаками, важливо уникати будь-якого контакту з нею та сповістити відділ комунікацій “15-80” департаменту "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" за телефонами: 066 1580-333, 0800 10-1580.


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Теги: лисиці, Луцьк
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