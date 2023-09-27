На Волині медики врятували життя 74-річному чоловіку

На Волині бригада швидкої допомоги реанімувала 74-річного пацієнта з гострим інфарктом міокарду, у якого зупинилось серце і було констатовано клінічну смерть.Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.13 лютого 2024 року об 14 год 09 хв бригада екстреної медичної допомоги прибула до 74-річного пацієнта.Екстрену медичну допомогу викликав сімейний лікар, який прийшов до пацієнта за викликом, бо той скаржився на болі в серці, поколювання у лівій руці. Сімейний лікар оглянув пацієнта та провів тропоніновий тест, який виявився позитивним, запідозрив гострий інфаркт міокарду, тому викликав екстрену медичну допомогу для госпіталізації хворого.Бригада, прибувши на виклик, додатково оглянула пацієнта, провела електрокардіографічне дослідження (ЕКГ) і підтвердила попередній діагноз – гострий інфаркт міокарду.При транспортуванні до санітарного автомобіля у пацієнтавідбулася зупинка серця, лікарями було констатовано клінічну смерть. Завдяки чіткій і злагодженій роботі бригади, яка керувалась відповідним протоколом надання екстреної медичної допомоги, вдалося відновити серцебиття та дихання.Пацієнт був доставлений та госпіталізований до профільного закладу охорони здоров’я.