На благодійному ярмарку у Ратному зібрали понад 120 тисяч гривень

На благодійному ярмарку у Ратному зібрали понад 120 тисяч гривень
У селищі Ратне відбувся благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ.

Як повідомляло видання Район.Ратне, ярмаркували у середу, 14 лютого.

Для відвідувачів пропонували різноманітні домашні смаколики: солодку випічку (рулети, перемазанці, торти, горішки зі згущеним молоком, кекси та печиво у вигляді сердечок), салати, гарячі напої (глінтвейн, узвар), домашню молочну продукцію.

У результаті на ярмарку вдалося зібрати 124 679 тисяч гривень. Про це повідомила Тамара Дудка на своїй сторінці у фейсбуці.

«Благодійна ярмарка завершилась. Наші красуні - продавчині молодці! Постаралися на славу, продали всі смаколики. Сьогодні, в таке чудове свято, до нашої дружньої команди приєднався "Валентин", Коваль Олександр, справжній кондитер (колективно заздримо його дружині) . Його торти Наполеони дуже швидко продалися. Олександр, радіємо що ви були з нами! Також дякуємо нашим хлопцям, які допомагали нам в організаційних моментах. Дякуємо всім нашим господинькам, які готували та допомагали продуктами. Дякуємо і нашим покупцям!

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Теги: ярмарка, ЗСУ
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