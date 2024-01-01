15 лютого на Волині: гортаючи календар

15 лютого на Волині: гортаючи календар
День народження 15 лютого у колишнього начальника відділу інформаційного забезпечення діяльності Волинської обласної ради Оксани Лукашук (на фото) та колишнього прес-секретаря Луцького прикордонного загону Олега Личковського.

Також сьогодні святкує день народження науковець та журналіст Віктор Зубович.

Вітаємо їх зі святом, бажаємо здоров’я, радості від життя та достатку.

Щорічно 15 лютого в Україні відзначається День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Ця пам’ятна дата приурочена до роковин виведення радянських військ з Афганістану у 1989 році.

Афганська війна (1979-1989) була останньою з великих імперських авантюр Радянського Союзу та стала однією з вагомих причин його краху. 15 лютого 1989 року останній радянський солдат залишив афганську землю — війна була програна а через два роки не стало і імперії.

Також 15 лютого 1995 року була заснована газета «Досвітня зоря», яка тепер виходить під назвою «Волинська газета».

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Теги: дні народження, свята, іменини
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