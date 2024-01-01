Джонсон заявив, що Палата представників не проголосує за допомогу Україні

Джонсон заявив, що Палата представників не проголосує за допомогу Україні
Палата представників Конгресу США, у якій більшість належить республіканцям, не ухвалить законопроєкт про виділення допомоги Україні, який не містить заходів для вирішення міграційної кризи.
Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон.

За його словами, ухвалений Сенатом законопроєкт "нічого не говорить про питання безпеки кордону", передає Суспільне.

"Дозвольте мені ще раз чітко заявити, що очолювана республіканцями Палата представників не ухвалить законопроєкт про іноземну допомогу, проти якого виступила більшість сенаторів-республіканців і який нічого не робить для захисту нашого власного кордону. Настав час Вашингтону почати проявляти трохи любові до американців", — сказав Джонсон.

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Теги: допомога Україні, США
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