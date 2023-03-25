Співак з Волині Yaktak посунув з трендів хіт переможниць Нацвідбору на «Євробачення»





Пісня представниць України на пісенному конкурсі «Teresa & Maria» перебував на 1 позиції протягом місяця часу, передає



Нещодавно в Україні відбувся Національний відбір на «Євробачення-2024». Yaktak брав у ньому участь із композицією «La la la». У підсумку волинянин посів четверте місце.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18-річний співак з Волині Yaktak зі своїм новим синглом «Нижча ростом» посунув хіт переможниць Навідбору на «Євробачення» alyona alyona та Jerry Heil з вершини музичних трендів.Пісня представниць України на пісенному конкурсі «Teresa & Maria» перебував на 1 позиції протягом місяця часу, передає ВСН Нещодавно в Україні відбувся Національний відбір на «Євробачення-2024». Yaktak брав у ньому участь із композицією «La la la». У підсумку волинянин посів четверте місце.

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