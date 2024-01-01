Скільки коштує приготувати борщ: вартість продуктів на луцькому ринку





Журналісти



Приготувати класичний український борщ для волинської господині задоволення не з дешевих. Почнемо з м'яса, а це один із найдорожчих інгредієнтів борщу. Ціна свинячих ребер 140-150 гривень за кілограм, філе і шинка вартують дорожче – в середньому 170 і 160 гривень за кілограм відповідно. Яловичина перевищує вартість свинини: лопатка – 210-220 гривень за кілограм, а шинка – 320 гривень за кілограм.



Овочі цьогоріч теж коштують немало, особливо у порівнянні з минулим роком. Додала в ціні картопля, її на ринку продають від 20 до 25 гривень за кілограм. Буряк коштує 20 гривень за кіло, але не кондицію можна придбати і за 15. Морква та цибуля в середньому теж 20 гривень за кілограм, капуста – 18. Часник невеличкого розміру можна купити за 3 чи 5 гривень за головку, а зимовий крупний – 20 гривень за одиницю.



Сметана фабрична низької жирності вартує від 40 гривень за пакет. Домашня гладишкова сметана коштує 60 гривень за півлітра. Томатна паста 60 гривень за 500 грам. Олія – від 55 до 65 гривень за пляшку, а домашня запашна усі 100.



Зелень – від 10 до 15 гривень за пучок.



Для розрахунку вартості борщового набору в лютому 2024 року ми взяли рецепт, для якого потрібно:



500 г свинини, 500 г буряка, 500 г картоплі, 500 г капусти, 250 г моркви, 100 г сметани, 100 г цибулі, 100 г томатної пасти, 1 пучок зелені, 3 зубки часнику та олія для смаження.



Зважаючи на це, каструлю борщу в лютому у Луцьку можна приготувати щонайменше за 133 гривні.



До слова, на початку повномасштабного вторгнення Росії до України приготувати страву можна було орієнтовно за 82 гривні.

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