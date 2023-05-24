У День закоханих на Волині побрались 15 пар
Сьогодні, 21:47
На Волині у день усіх закоханих побралися 15 пар.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
У день усіх закоханих 15 пар поєднали свої долі, уклавши шлюб. Серед молодят троє військових.
Так, у Луцьку офіційно чоловіком та дружиною стали вісім пар, а у Нововолинську сім.
«Волиняни вкотре доводять, що попри війну та нелегкий час для нашої країни кохання завжди перемагає.Тож вітаємо новостворені подружжя з новим етапом життя та бажаємо щасливої долі», – йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у Волинській ОВА.
У день усіх закоханих 15 пар поєднали свої долі, уклавши шлюб. Серед молодят троє військових.
Так, у Луцьку офіційно чоловіком та дружиною стали вісім пар, а у Нововолинську сім.
«Волиняни вкотре доводять, що попри війну та нелегкий час для нашої країни кохання завжди перемагає.Тож вітаємо новостворені подружжя з новим етапом життя та бажаємо щасливої долі», – йдеться в повідомленні.
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