У День закоханих на Волині побрались 15 пар

На Волині у день усіх закоханих побралися 15 пар.Про це повідомили у Волинській ОВА.У день усіх закоханих 15 пар поєднали свої долі, уклавши шлюб. Серед молодят троє військових.Так, у Луцьку офіційно чоловіком та дружиною стали вісім пар, а у Нововолинську сім.«Волиняни вкотре доводять, що попри війну та нелегкий час для нашої країни кохання завжди перемагає.Тож вітаємо новостворені подружжя з новим етапом життя та бажаємо щасливої долі», – йдеться в повідомленні.