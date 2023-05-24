У День закоханих на Волині побрались 15 пар

У День закоханих на Волині побрались 15 пар
На Волині у день усіх закоханих побралися 15 пар.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

У день усіх закоханих 15 пар поєднали свої долі, уклавши шлюб. Серед молодят троє військових.

Так, у Луцьку офіційно чоловіком та дружиною стали вісім пар, а у Нововолинську сім.

«Волиняни вкотре доводять, що попри війну та нелегкий час для нашої країни кохання завжди перемагає.Тож вітаємо новостворені подружжя з новим етапом життя та бажаємо щасливої долі», – йдеться в повідомленні.

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Теги: Одруження, військові, Волинь
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